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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

آیت الله سبحانی:

مربیان و آموزگاران فرهنگ سازان جامعه هستند

مربیان و آموزگاران فرهنگ سازان جامعه هستند

رشت - خبرگزاری مهر: یک مرجع عظام تقلید گفت: مربیان و آموزگاران فرهنگ سازان جامعه هستند که باید نسل حاضر و آینده را با حقایق استوار جامعه آشنا سازند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی با صدور پیامی به دومین جشنواره سراسری شیوه های نوین تدریس معارف دین در گیلان افزود: هر مکتبی از یک رشته اصول و اندیشه ها تشکیل می شود،  نشر و گسترش مکتب در گرو دو عامل مهم یکی اتقان مضمون و استواری آن به گونه ای که با عقلانیت و فطرت انسان سازگار باشد و همه مردم با داشتن استعدادهای مختلف از آن بهره ببرند و دیگری زیبایی بیان و حسن تعبیر که بتواند آن حقایق و اصول را به بهترین و زیباترین شیوه بیان کند که خود یک نوع ایجاد جاذبه کرده و مخاطب را به سوی خود می کشاند.

 وی همچنین بر لزوم آشناسازی نسل حاضر و آینده با حقایق استوار جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: پایه نخست که همان استواری محتوا و برهانی بودن مضمون باشد خود به خود محقق است زیرا پایه گذار این معارف خدای عالم، دانا، قادر و تواناست که چیزی بر او پوشیده نیست و او به مصالح انسان از خود وی آشناتر است.
 
این مرجع عظام تقلید گفت: پایه دوم که پیاده کردن آن حقایق از زبان وحی به زبان روز بشر است برعهده آشنایان به وضع زمان است که بتوانند منطق قرآن را با خرد و احساسات مخاطبان هماهنگ کرده و آنان را از زلال معرفت سیراب سازند.
 
وی عنوان کرد: امام صادق (ع) می فرماید: " العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس"، آشنایان به شرایط زمان هرگز مورد هجوم شبهات و اشکالات قرار نمی گیرند.
 
آیت الله سبحانی افزود: یکی از شاخه های شناخت زمان شناخت منطق روز است که پیوسته براثر برخورد فرهنگ ها رو به تکامل بوده و برای خود جایگاهی یافته است.

وی ادامه داد: بسیار خرسندم که مسئولان فرهنگی و پرورشی کشور در چنین ایامی گام نخست را در راه تشویق دانشوران گرامی در عرصه شیوه های نو برداشته و در آن محفل فرهنگی ایشان را مورد تجلیل و پاسداشت قرار می دهند.
 
وی همچنین اظهارامیدواری کرد: به یاری خداوند متعال جامعه اسلامی در آینده شاهد ره آوردهای بیشتری از این خلاقیت ها باشد.
کد مطلب 1358568

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