مربیان و آموزگاران فرهنگ سازان جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی با صدور پیامی به دومین جشنواره سراسری شیوه های نوین تدریس معارف دین در گیلان افزود: هر مکتبی از یک رشته اصول و اندیشه ها تشکیل می شود، نشر و گسترش مکتب در گرو دو عامل مهم یکی اتقان مضمون و استواری آن به گونه ای که با عقلانیت و فطرت انسان سازگار باشد و همه مردم با داشتن استعدادهای مختلف از آن بهره ببرند و دیگری زیبایی بیان و حسن تعبیر که بتواند آن حقایق و اصول را به بهترین و زیباترین شیوه بیان کند که خود یک نوع ایجاد جاذبه کرده و مخاطب را به سوی خود می کشاند.

وی همچنین بر لزوم آشناسازی نسل حاضر و آینده با حقایق استوار جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: پایه نخست که همان استواری محتوا و برهانی بودن مضمون باشد خود به خود محقق است زیرا پایه گذار این معارف خدای عالم، دانا، قادر و تواناست که چیزی بر او پوشیده نیست و او به مصالح انسان از خود وی آشناتر است.

این مرجع عظام تقلید گفت: پایه دوم که پیاده کردن آن حقایق از زبان وحی به زبان روز بشر است برعهده آشنایان به وضع زمان است که بتوانند منطق قرآن را با خرد و احساسات مخاطبان هماهنگ کرده و آنان را از زلال معرفت سیراب سازند.

وی عنوان کرد: امام صادق (ع) می فرماید: " العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس"، آشنایان به شرایط زمان هرگز مورد هجوم شبهات و اشکالات قرار نمی گیرند.



آیت الله سبحانی افزود: یکی از شاخه های شناخت زمان شناخت منطق روز است که پیوسته براثر برخورد فرهنگ ها رو به تکامل بوده و برای خود جایگاهی یافته است.



وی ادامه داد: بسیار خرسندم که مسئولان فرهنگی و پرورشی کشور در چنین ایامی گام نخست را در راه تشویق دانشوران گرامی در عرصه شیوه های نو برداشته و در آن محفل فرهنگی ایشان را مورد تجلیل و پاسداشت قرار می دهند.



وی همچنین اظهارامیدواری کرد: به یاری خداوند متعال جامعه اسلامی در آینده شاهد ره آوردهای بیشتری از این خلاقیت ها باشد.