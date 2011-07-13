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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

4 طرح دانش آموزی گناباد به جشنواره خوارزمی راه یافت

4 طرح دانش آموزی گناباد به جشنواره خوارزمی راه یافت

گناباد - خبرگزاری مهر: مسئول پژوهش سرای پیامبر اعظم (ص) گناباد گفت: 4 طرح مبتکرانه از دانش آموزان این شهرستان به مرحله کشوری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قلی پور صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: از بین 375 طرح رسیده به پژوهش سرای دانش آموزی پیامبر اعظم این شهرستان، 10طرح به مرحله اول استانی و هفت طرح به مرحله دوم استانی راه یافته است.

وی تصریح کرد: با توجه به استعداد بالای دانش آموزان و استقبال خوب از طرح ها و برنامه های پ‍‍ژ‍وهش سرا، در فصل تحصیلی آینده شاهد موفقیت و درخشش بیشتر دانش آموزان این مرکز خواهیم بود.

قلی پور با اشاره به طرح های راه یافته به مرحله کشوری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: این طرح ها شامل روش افزایش پی اچ نشاسته، ارائه شده توسط زهرا عصاری و سعیده امیری و غربالگری جلبک جهت یافتن حشره کش طبیعی امین عطایی است.

وی افزود: روبات نظافتچی کار مشترک علی نوروزی، سید حسام رئیس الساداتی و مهدی جعفری و طرح ماسک جوشکاری هوشمند مهدی احمدی فر نیز از طرح های ابتکاری است که موفق به راه یابی به جشنواره جوان خوارزمی شده است.

کد مطلب 1358604

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