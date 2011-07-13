4 طرح دانش آموزی گناباد به جشنواره خوارزمی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قلی پور صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: از بین 375 طرح رسیده به پژوهش سرای دانش آموزی پیامبر اعظم این شهرستان، 10طرح به مرحله اول استانی و هفت طرح به مرحله دوم استانی راه یافته است.

وی تصریح کرد: با توجه به استعداد بالای دانش آموزان و استقبال خوب از طرح ها و برنامه های پ‍‍ژ‍وهش سرا، در فصل تحصیلی آینده شاهد موفقیت و درخشش بیشتر دانش آموزان این مرکز خواهیم بود.

قلی پور با اشاره به طرح های راه یافته به مرحله کشوری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: این طرح ها شامل روش افزایش پی اچ نشاسته، ارائه شده توسط زهرا عصاری و سعیده امیری و غربالگری جلبک جهت یافتن حشره کش طبیعی امین عطایی است.

وی افزود: روبات نظافتچی کار مشترک علی نوروزی، سید حسام رئیس الساداتی و مهدی جعفری و طرح ماسک جوشکاری هوشمند مهدی احمدی فر نیز از طرح های ابتکاری است که موفق به راه یابی به جشنواره جوان خوارزمی شده است.