مالدیو مقابل ایران از پیش بازنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میثم بائو هافبک تیم ملی کشورمان در پایان تمرین عصر چهارشنبه این تیم گفت: تیم ملی تمرینات خوب و پرفشاری را پشت سر گذاشته و بازیکنان به شرایط آرمانی نزدیک می‌شوند.

وی افزود: همه بازیها برای تیم ملی سخت و دشوار است و دیگر نمی‌توانیم خود را مقابل تیم هایی چون مالدیو با تعداد های گل های زیادی از پیش برنده بدانیم.

وی با تاکید بر اینکه فوتبال به نسبت 10 سال گذشته تغییراتی کرده و فاصله تیم ها با هم کم شده است گفت: اردوی اتریش به ما کمک کرد تا از نظر روحی و روانی و تاکتیکی به شرایط دیگران برسیم شخصا برای من اردوی اتریش بهترین اردویی بود که تا به امروز پشت سر گذاشته ام امیدوارم در آینده از این اردو و تمریناتی که پشت سر گذاشته ایم بهره لازم را ببریم.

هافبک تیم ملی کشورمان در خصوص دیدار این تیم مقابل مالدیو گفت: حالا دیگر شرایط اینگونه نیست که مالدیو را با تعداد گلهای بالا شکست دهیم. ما قطعا برای پیروزی مقابل این تیم به میدان می رویم و حتی بدنبال آن هستیم که گل های زیادی را به ثمر برسانیم اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که مالدیو تفاوت های زیادی کرده و مقابل ما از پیش بازنده نخواهد بود.

تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 روزهای اول و ششم مردادماه سالجاری در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم ملی مالدبو خواهد رفت.