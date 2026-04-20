به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی نصیرزاده ظهر دوشنبه در نشست مجمع انتخابی هیأت کشتی استان مرکزی در اراک اظهار کرد: در بسیاری از استان‌ها از جمله مرکزی، تعدد هیأت‌های شهرستانی و نبود انسجام کافی موجب کاهش کارآمدی و دشواری در مدیریت منابع شده است.

وی افزود: این موضوع تنها محدود به استان مرکزی نیست و در بخش‌های مختلف کشور نیز مشاهده می‌شود.

نصیرزاده با بیان اینکه توسعه پایدار رشته ورزشی کشتی، نیازمند نگاه زیرساختی است تصریح کرد: بازسازی یا بهبود فضاهای اداری به تنهایی کافی نیست و باید با تجمیع چند شهرستان در قالب یک ساختار منسجم، امکان ارائه خدمات بهتر، کاهش هزینه‌ها و جذب حامیان مالی فراهم شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در هیأت‌های استانی به کمبود مربیان متخصص و به‌روز بازمی‌گردد.

نائب رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد: این درحالیی است که که نیاز جدی به ارتقای دانش فنی، آموزش مستمر و استفاده از مربیان جوان و توانمند احساس می‌شود.

وی با اشاره به تحولات مالی فدراسیون کشتی افزود: بودجه این فدراسیون از ۲۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به ۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

نصیرزاده بیان کرد: این رشد حاصل ایجاد رویکردهای اقتصادی و تلاش برای درآمدزایی پایدار در ساختار فدراسیون است.

وی ادامه داد: توجه هم‌زمان به رشته‌های نوین از جمله کشتی ساحلی و همچنین توسعه کشتی بانوان، مورد تأکید است چراکه ورود این رشته‌ها به رویدادهای بین‌المللی و المپیکی اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه را دوچندان خواهد کرد.

نصیرزاده با اشاره به شرایط عمومی کشور و فضای حاکم بر ورزش تصریح کرد: مدیریت هوشمندانه و جسورانه در شرایط سخت می‌تواند زمینه‌ساز امیدآفرینی در جامعه ورزش باشد و لازم است از این فرصت برای حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه کشتی بهره‌برداری شود.