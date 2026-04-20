اولویت دادگستری سمنان اعلام شد: «صلح و سازش» به جای «حکم و مجازات»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در بازدید از ادارهکل ثبت اسناد و املاک و اداره اجرای اسناد رسمی استان سمنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از مجموعههای مهم و اثرگذار قوه قضائیه دانست و ابراز کرد: این سازمان بهطور مستقیم با حقوق قانونی مردم در ارتباط است و هرگونه عملکرد دقیق، منطبق با قانون و بهموقع در آن، نقش مهمی در پیشگیری از شکلگیری بسیاری از پروندهها در محاکم قضایی دارد.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک در سالهای اخیر با اجرای تکالیف سازمانی و برنامههای تحولی، دستاوردهای قابل توجهی برای جامعه به همراه داشته و سهم مؤثری در خدمترسانی و تسهیل امور شهروندان ایفا کرده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوین قضایی و سامانههای هوشمند ثبتی را از الزامات تحول در خدمات ثبتی دانست و تصریح کرد: استفاده درست از این ظرفیتها موجب سرعتبخشی، دقت بیشتر، شفافیت و کاهش مراجعات حضوری مردم میشود و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمترسانی و تحقق عدالت الکترونیکی دارد.
اکبری افزود: عملکرد صحیح و قانونمند مجموعه ثبت اسناد و املاک استان، نقش مهمی در تسهیل امور مردم و تقویت اعتماد و باور عمومی شهروندان به دستگاه قضایی استان سمنان داشته است.
وی همچنین در بازدید از اداره اجرای اسناد رسمی استان سمنان، خطاب به مسئولان و کارکنان تأکید کرد: در پروندههایی که زوجین برای مطالبه مهریه و مسائل خانوادگی مراجعه میکنند و احتمال متارکه وجود دارد، تلاش شود با میانجیگری بهموقع و مؤثر، زمینه صلح و سازش میان آنان فراهم شود تا از فروپاشی کانون خانوادهها جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در سایر موضوعات و اختلافات نیز هرجا امکان اصلاح ذاتالبین و ایجاد صلح و سازش میان طرفین وجود دارد، باید از این ظرفیت ارزشمند برای حل اختلافات استفاده شود.
نظر شما