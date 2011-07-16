به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نبی زاده ظهر شنبه در حاشیه بازدید از محور بستک - لار در جمع خبرنگاران گفت: اداره راه و ترابری شهرستان بستک در سه ماهه نخست سال جاری عملیات قیر پاشی و رگلاژی با آسفالت سرد در محور بستک – بندرعباس از کیلو متر 52تا 62 به میزان 15 هزار متر مربع انجام داده است.

سرپرست اداره راه و ترابری این شهرستان افزود: عملیات شانه سازی به حجم 12 هزار متر مکعب به طول شش کیلومتر و جهت برداشتن ترانشه که مانع دید رانندگان در نقطه حادثه خیز محوربستک – لار بود 30 هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است.

نبی زاده بابیان اینکه لکه گیری راههای آسفالته جزو عملیات مستمر راهداری است، افزود: این اقدام در سطح پنج هزار متر مربع راههای حوزه استحفاظی شهرستان انجام می شود و همچنین در راستای ارتقای ایمنی 310 تابلو و علائم ایمنی در طول راههای شهرستان نصب شده است.

وی ادامه داد: ابنیه فنی شهرستان مورد بازدید قرار گرفته و در این مدت 35 دستگاه پل که مستهلک و دچار مشکل شده بود تعمیر شد.

نبی زاده گفت: برای اجرای پروژه های راهداری در سه ماهه نخست سالجاری 900 میلیون ریال هزینه شده است.

وی هدف از اجرای مستمر عملیات راهداری را ایمنی در عبور و مرور و خدمت رسانی به مردم اعلام کرد.

شهرستان بستک با بیش از 67 هزار نفر جمعیت در 205 کیلو متری بندرعباس واقع است و دارای 210کیلومتر راه فرعی260 کیلومتر راه روستایی آسفالته و 180 کیلومتر راه شنی است.