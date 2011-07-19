قرائت تحسین‌ برانگیز قاری ایرانی در ‌مالزی/ نوای"احسنت"طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرائت زیبای قرآن "حمیدرضا عباسی" در پنجاه و سومین دوره مسابقات بین المللی قرائت قرآن مالزی تحسین و تشویق قاریان دیگر کشورها و عاشقان کلام وحی در محل برگزاری مسابقات را به همراه داشت.

قرائت دلنشین و زیبای آیاتی از سوره انبیاء توسط این قاری برجسته کشورمان به صورتی کاملا متفاوت با دیگر قاریان صدای تحسین و "احسنت" حاضرین در سالن را به همراه داشت.

همچنین در زمان قرائت قرآن توسط قاری کشورمان، "محمد مهدی زاهدی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی نیز در محل برگزاری مسابقات حضور داشت.

پنجاه و سومین دوره مسابقات بین المللی قرائت قرآن مالزی از روز شنبه 16 جولای (25 تیرماه) با حضور 81 قاری از 50 کشور جهان در مرکز تجارت جهانی کوالالامپور گشایش یافت و تا روز 23 جولای (اول مرداد ماه) ادامه خواهد داشت.