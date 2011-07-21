109 پایگاه‌ طرح اوقات فراغت در زابل فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا صبح پنجشنبه در جلسه ‌ای که در فرمانداری زابل برگزار شد، اظهار داشت: هفت هزار و 755 نفر در این طرح شرکت کرده‌ اند که، سه هزار و 728 نفر را پسران و چهار هزار و 27 نفر را دختران تشکیل می‌ دهند.

وی گفت: این کلاس‌ ها در زمینه ‌های روانخوانی و روخوانی قرآن کریم، احکام، اخلاق، ورزش، کامپیوتر و صنایع دستی است.

وی افزود: برای برگزاری طرح‌ های اوقات فراغت با ابتکار و خلاقیت برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا انگیزه ‌های لازم برای حضور جوانان در این کلاس‌ ها فراهم شود.

فرماندار زابل هدف اصلی اجرای طرح اوقات فراغت دانش ‌آموزان را، رشد باورهای دینی نسل جوان عنوان کرد و بیان داشت: ارتقای باورهای دینی منجر به رشد آگاهی و بصیرت دانش‌ آموزان و نسل جوان جامعه می ‌شود .

وی گفت: دشمنان از راه‌ ها و حربه ‌های گوناگون سعی بر اثر گذاری بر روی نسل جوان و نوجوان کشور دارند از این رو ما باید تلاش کنیم تا برنامه ‌هایی متناسب با نیاز جوانان در زمینه ‌‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی فراهم کنیم .

وی افزود: در زمینه مقابله با تهدیدات و شبیخون فرهنگی کارهای زیادی صورت گرفته اما هنوز ابعاد وسیع توطئه ‌های دشمنان برای جوانان تبیین نشده تا به گستردگی و حساسیت این توطئه‌ ها پی ببرند .

کیخا بیان داشت: در حال حاضر طرح اوقات فراغت در شهرستان زابل، بخش پشت آب، شیب آب و مرکزی برگزار می شود.