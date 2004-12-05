مسعود شعاري تم موسيقي تاجيكي مي نوازد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، مسعود شعاري آهنگساز و نوازنده سازهاي مضرابي، به همراه گروه " بن" در روز 16 آذرماه به اجراي قطعات جديد مي پردازد.

در اين برنامه كه گروه 5 نفره متشكل از نوازندگان " مسعود شعاري" سه تار و سه تار باس،" آنتوني آردين" ساكسيفون، " درشن آنند" طبلا،" آرش ميتوئي" گيتار الكترونيك و " علي سجادي" عود به اجراي قطعاتي از رپرتوارهاي گذشته و جديد گروه بن مي پردازند.



در اين برنامه، قطعات موسيقي بلوز در ابتدا اجرا مي شود، سپس قطعه " حيلت رها كن" ساخته شعاري و با تم موسيقي تاجيكي اجرا مي شود.

در ادامه اين كنسرت قطعاتي با تم موسيقي هند و ايراني با هم نوازي تمام اعضاي گروه اجرا مي شود و سپس قطعه " هستي" نواخته مي شود.

شايان ذكر است كه اين كنسرت به نفع موسسه خيريه رعد و در همان محل اجرا مي شود.