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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۶

ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ تداوم رگبارهای عصرگاهی در ارتفاعات

ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ تداوم رگبارهای عصرگاهی در ارتفاعات

بندرعباس-رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان از تداوم ناپایداری‌های جوی و دریایی در استان خبر داد و گفت: طی امروز، در ارتفاعات استان و برخی نقاط مرکزی و غربی، احتمال رگبار باران وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان در روز چهارشنبه چهارم شهریورماه، اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی افزایش باد جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، با رشد و گسترش ابر در ارتفاعات به‌ویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران برای رعایت نکات ایمنی، گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و روان‌آب، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: مناطق دریایی هرمزگان، به‌ویژه تنگه هرمز، تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب شرقی نسبتاً مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در بنادر تأکید کرد و گفت: تردد شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، باید با احتیاط انجام شود.

حمزه‌نژاد همچنین از کاهش سرعت باد روی دریا از روز پنجشنبه خبر داد و افزود: با وجود کاهش سرعت باد، تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی در استان مورد انتظار است.

وی در پایان درباره روند دمایی استان گفت: از فردا تا اوایل هفته آینده، به‌تدریج افزایش یک تا سه درجه‌ای دمای بیشینه در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6928057

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