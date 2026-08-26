به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، فناوریای که به گفته پژوهشگران، برای نخستین بار امکان خواندن، تحریک و پایش شبکههای مغزی را در یک چرخه بسته فراهم میکند و میتواند مسیر درمان بیماریهای عصبی و تحقیقات علوم اعصاب را متحول کند. این سامانه که uMR Shenguan نام دارد، حاصل همکاری شرکت تجهیزات پزشکی United Imaging Healthcare و دانشگاه تیانجین است و در نخستین کنفرانس ملی رابط مغز و رایانه مبتنی بر MRI در شهر تیانجین معرفی شد.
برخلاف اغلب رابطهای مغز و رایانه که از سیگنالهای الکتریکی مغز (EEG) استفاده و تنها فعالیت کلی نواحی مغز را ثبت میکنند، سامانه جدید از MRI با وضوح مکانی بسیار بالا بهره میگیرد تا فعالیت شبکههای عصبی را با دقت بیشتری شناسایی و همزمان همان شبکهها را هدف تحریک عصبی قرار دهد.
پژوهشگران میگویند این سامانه، MRI را از یک ابزار صرفاً تصویربرداری تشخیصی به «هسته ادراک و بازخورد» در یک سیستم حلقهبسته رابط مغز و رایانه تبدیل کرده است؛ به این معنا که میتواند فعالیت مغز را مشاهده، آن را تحلیل و سپس در همان چرخه، مداخله عصبی انجام دهد.
این پلتفرم یک زنجیره کامل فناوری را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد؛ از تصویربرداری MRI با وضوح زمانی و مکانی بالا گرفته تا سختافزار سازگار با میدان مغناطیسی، ابزارهای تطبیق رابط مغز و رایانه با MRI، الگوریتمهای رمزگشایی فعالیت مغز و فناوری تحریک عصبی هدایتشده با MRI.
به گفته «مینگ دونگ»، معاون دانشگاه تیانجین و مدیر آزمایشگاه هایهه برای رابط مغز و ماشین، این فناوری رابطهای مغز و رایانه را از مرحله «رمزگشایی سیگنالهای مغزی» به مرحله «درک شبکههای مغزی و تعامل هدفمند با آنها» وارد میکند و مسیر تازهای برای پژوهشهای علوم اعصاب میگشاید.
کاربردهای اولیه این سامانه شامل پژوهشهای علوم اعصاب، توانبخشی بیماران سکته مغزی، درمان بیماریهایی مانند آلزایمر و پارکینسون، آسیبهای مغزی و توسعه نسل جدید رابطهای مغز و رایانه عنوان شده است.
با این حال، پژوهشگران تأکید کردهاند که این فناوری هنوز در مرحله توسعه و پژوهش قرار دارد و ادعاهای مربوط به کنترل یا سنجش مستقیم انعطافپذیری عصبی (Neural Plasticity) نیازمند ارزیابی و تأیید در مطالعات مستقل علمی است.
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