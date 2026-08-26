به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام بینقارهای باشگاههای جهان ۲۰۲۶ از روز چهارشنبه ۲۶ اوت (۴ شهریور) با دیدار الاهلی عربستان و اوکلند سیتی نیوزیلند آغاز میشود؛ تورنمنتی که با حضور قهرمانان ۶ کنفدراسیون قارهای برگزار خواهد شد و در نهایت با حضور مستقیم پاریسنژرمن، قهرمان اروپا، در دیدار فینال به پایان میرسد.
این رقابتها هر سال برگزار میشود و برخلاف جام جهانی باشگاهها که هر چهار سال یکبار برگزار خواهد شد، قهرمان هر فصل را از میان قهرمانان ۶ کنفدراسیون یوفا، کونمبول، کونکاکاف، AFC، CAF و OFC مشخص میکند.
جام بینقارهای چگونه برگزار میشود؟
نخستین دیدار این رقابتها در قالب مرحله پلیآف آسیا-آفریقا-اقیانوسیه برگزار خواهد شد. الاهلی، قهرمان آسیا، روز چهارشنبه در جده عربستان میزبان اوکلند سیتی، نماینده اقیانوسیه، خواهد بود.
تیم برنده این مسابقه راهی مرحله بعد میشود و باید در دیداری دیگر به میدان برود. در مرحله بعد، مامیلودی سانداونز آفریقای جنوبی، قهرمان قاره آفریقا، وارد رقابت خواهد شد و برابر برنده دیدار الاهلی و اوکلند سیتی قرار میگیرد. این مسابقه قرار است هشتم سپتامبر در پرتوریا برگزار شود.
به این ترتیب، قهرمانان آسیا، آفریقا و اقیانوسیه در این بخش از جدول برای رسیدن به مراحل نهایی با یکدیگر رقابت میکنند و در نهایت یک تیم از این مسیر به مرحله موسوم به جام چلنجر صعود خواهد کرد.
پاریسنژرمن مستقیم به فینال رفت
اما شرایط برای نماینده اروپا کاملاً متفاوت است. پاریسنژرمن به عنوان قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵، بدون نیاز به حضور در مراحل قبلی، مستقیماً راهی فینال جام بینقارهای شده است.
شاگردان لوئیس انریکه پس از شکست آرسنال در فینال لیگ قهرمانان اروپا به این جایگاه رسیدند. دو تیم پس از تساوی یک بر یک در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی به مصاف هم رفتند که پاریسنژرمن با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید و جواز حضور در جام بینقارهای را کسب کرد.
به این ترتیب، نماینده اروپا تنها با پیروزی در یک مسابقه میتواند جام را از آن خود کند، در حالی که برخی از رقبای احتمالی این تیم باید چندین مرحله را پشت سر بگذارند تا به فینال برسند.
پنج تیم صعود کردهاند؛ قهرمان لیبرتادورس باقی مانده است
در حال حاضر حضور پنج تیم در جام بینقارهای ۲۰۲۶ قطعی شده است؛ پاریسنژرمن از اروپا، تولوکا از کونکاکاف، الاهلی از آسیا، مامیلودی سانداونز از آفریقا و اوکلند سیتی از اقیانوسیه تیمهای حاضر در این رقابتها هستند.
آخرین سهمیه نیز به قهرمان جام لیبرتادورس ۲۰۲۶ اختصاص خواهد داشت. قهرمان آمریکای جنوبی روز ۲۸ نوامبر و پس از برگزاری دیدار فینا لیبرتادورس در مونتهویدئو مشخص خواهد شد.
ساختار جدید رقابتهای باشگاهی فیفا به گونهای طراحی شده که جام جهانی باشگاهها به عنوان تورنمنت بزرگ و دورهای فوتبال باشگاهی هر چهار سال یکبار برگزار شود و جام بینقارهای نیز هر سال قهرمانان ۶ کنفدراسیون را برای تعیین قهرمان جهان مقابل یکدیگر قرار دهد.
نخستین دیدار جام بینقارهای ۲۰۲۶ روز چهارشنبه بین الاهلی و اوکلند سیتی برگزار میشود. این مسابقه از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد و پس از آن مسیر رقابتها طی ماههای آینده ادامه پیدا میکند تا در نهایت در ماه دسامبر، تاریخ دقیق آن هنوز اعلام نشده است، پاریسنژرمن وارد مسابقات شود و دیدار نهایی برای تعیین قهرمان جام بینقارهای برگزار شود.
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