  1. استانها
  2. مازندران
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

1000 هکتار از شالیزارهای بهشهر در معرض خشکسالی است

1000 هکتار از شالیزارهای بهشهر در معرض خشکسالی است

بهشهر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: کم آبی، هزار هکتار از اراضی شالیزاری بهشهر را در معرض خشکسالی قرار داده است.

غلامرضا قنبری  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدواریم با انتقال آب سد شهید رجایی به شالیزارهای بهشهر، از وارد شدن خسارت به شالیکاران جلوگیری کنیم.

وی بیان داشت: به دلیل خشکسالی در ‌هزار و 600 هکتار از اراضی بهشهر کشت صورت نگرفت و موجب وارد شدن خسارت 150 میلیارد ریالی به کشاورزان شد.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر افزود: در صورت تامین نشدن آب ،360 هکتار از اراضی منطقه میانکاله به صورت 100 درصدی و اراضی شالیزاری منطقه چهار قلعه و عبدالملکی و روستاهای نمک چال و یعقوب لنگه نزدیک به 70 درصد با خسارت مواجه خواهند شد.

قنبری ادامه داد: استقرار ایستگاه پمپاژ در این مناطق، تجهیز آب کشاورزی در رستمکلا و شهیدآباد، استقرار 360 دستگاه پمپاژ در حاشیه مرداب‌های سه گانه شهرستان و فعال ‌سازی موتور پمپ‌ها و مدیریت منابع آبی از جمله تلاش‌های صورت گرفته برای رفع معضل کم آبی است که به دلیل محدودیت منابع موجود به نتیجه نرسیده است.

کد مطلب 1368207

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها