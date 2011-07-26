1000 هکتار از شالیزارهای بهشهر در معرض خشکسالی است

غلامرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدواریم با انتقال آب سد شهید رجایی به شالیزارهای بهشهر، از وارد شدن خسارت به شالیکاران جلوگیری کنیم.

وی بیان داشت: به دلیل خشکسالی در ‌هزار و 600 هکتار از اراضی بهشهر کشت صورت نگرفت و موجب وارد شدن خسارت 150 میلیارد ریالی به کشاورزان شد.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر افزود: در صورت تامین نشدن آب ،360 هکتار از اراضی منطقه میانکاله به صورت 100 درصدی و اراضی شالیزاری منطقه چهار قلعه و عبدالملکی و روستاهای نمک چال و یعقوب لنگه نزدیک به 70 درصد با خسارت مواجه خواهند شد.

قنبری ادامه داد: استقرار ایستگاه پمپاژ در این مناطق، تجهیز آب کشاورزی در رستمکلا و شهیدآباد، استقرار 360 دستگاه پمپاژ در حاشیه مرداب‌های سه گانه شهرستان و فعال ‌سازی موتور پمپ‌ها و مدیریت منابع آبی از جمله تلاش‌های صورت گرفته برای رفع معضل کم آبی است که به دلیل محدودیت منابع موجود به نتیجه نرسیده است.