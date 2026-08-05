بارندگی به هفت سردهنه و ۱۵ هکتار شالیزار در بهشهر خسارت زد

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر از بررسی و ارزیابی خسارتهای ناشی از بارندگی هشتم مردادماه در بخشهایی از این شهرستان خبر داد.
حسینی اظهار کرد: پس از وقوع بارندگی، کارشناسان حوزه آب و خاک به همراه رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان عشرستاق با حضور در روستاهای بیشهبنه و پارم، میزان خسارت وارد شده به سردهنهها و اراضی شالیزاری منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: طبق ارزیابیهای انجامشده، هفت سردهنه و ۱۵ هکتار از اراضی تحت کشت شالی در این مناطق دچار خسارت شده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به اهمیت سردهنهها در تأمین آب مورد نیاز شالیزارها، تصریح کرد: آسیبدیدگی این سازهها میتواند روند انتقال آب به مزارع را با مشکل مواجه کرده و بر مراحل داشت و برداشت محصول تأثیر بگذارد.
حسینی ادامه داد: بررسیهای فنی برای تعیین دقیق میزان خسارت و برنامهریزی جهت انجام اقدامات ترمیمی و حمایتی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه حفاظت و بازسازی تأسیسات آبرسانی کشاورزی از اولویتهای بخش تولید است، گفت: مرمت سردهنهها و زیرساختهای مرتبط با انتقال آب، نقش مهمی در پایداری تولید برنج و مدیریت منابع آبی دارد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر خاطرنشان کرد: این مجموعه روند پیگیری خسارتهای وارد شده و حمایت از کشاورزان آسیبدیده را از مسیرهای قانونی دنبال خواهد کرد.
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