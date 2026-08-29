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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» در استان چهارمحال و بختیاری 

آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» در استان چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد-مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای طرح ملی«نبض محله» بارویکرد ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت عمومی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری از آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» همزمان با هفته دولت در این استان خبر داد و گفت: این طرح با رویکرد ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی در محلات شهری و روستایی ویژه جامعه کارو تلاش اجرا شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح با تمرکز بر محورهای سبک زندگی سالم، سلامت، نشاط و همدلی، تلاش می‌کند تا مشارکت همگانی را در فعالیت‌های ورزشی افزایش دهد.

وی یکی از اهداف اصلی این برنامه، ایجاد برنامه‌های شاد و آموزشی برای تمامی نسل‌ها از جمله کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها است، افزود: این طرح با رویکردی کم‌هزینه و ماندگار، به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی مردم خواهد بود.

قنبری ادامه داد: اجرای طرح «نبض محله» در قالب هفته دولت، فرصتی است تا خدمات ملموس و نشاط‌آفرین در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه شود و با هدف توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ارتقای سلامت جامعه، این مسیر به صورت جدی دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6930925

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