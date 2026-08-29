آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» در استان چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری از آغاز اجرای طرح ملی «نبض محله» همزمان با هفته دولت در این استان خبر داد و گفت: این طرح با رویکرد ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی در محلات شهری و روستایی ویژه جامعه کارو تلاش اجرا شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح با تمرکز بر محورهای سبک زندگی سالم، سلامت، نشاط و همدلی، تلاش می‌کند تا مشارکت همگانی را در فعالیت‌های ورزشی افزایش دهد.

وی یکی از اهداف اصلی این برنامه، ایجاد برنامه‌های شاد و آموزشی برای تمامی نسل‌ها از جمله کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها است، افزود: این طرح با رویکردی کم‌هزینه و ماندگار، به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی مردم خواهد بود.

قنبری ادامه داد: اجرای طرح «نبض محله» در قالب هفته دولت، فرصتی است تا خدمات ملموس و نشاط‌آفرین در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه شود و با هدف توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ارتقای سلامت جامعه، این مسیر به صورت جدی دنبال خواهد شد.