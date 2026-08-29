نوری: انتظار مردم از دستگاه قضایی تحول و پاسخگویی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان شمالی که در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد، با قدردانی از خدمات مسئولان قضایی استان، اظهار کرد: خدمت به خلق خداوند از برترین عبادات است و مدیران باید این مسئولیت را با سرافرازی و افتخار به انجام برسانند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به عملکرد رئیس کل پیشین دادگستری استان، افزود: ایشان در طول دوره مسئولیت خود با مردم به خوبی ارتباط برقرار می‌کردند، به سخنان آنان گوش می‌دادند و با منطق و ادب پاسخگوی مطالبات مردم بودند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تغییر مسئولیت، این مدیر از استان خارج نشد و در مسئولیتی خطیر در مجموعه قضایی استان به خدمت خود ادامه خواهد داد که جای شکرگزاری دارد.

حجت‌الاسلام نوری با تبریک انتصاب رئیس کل جدید دادگستری خراسان شمالی، گفت: امیدواریم با حضور ایشان در مجموعه دادگستری شاهد تحولاتی باشیم که مورد نظر مقام معظم رهبری است و رهنمودهای ایشان، دستورات رئیس قوه قضاییه و انتظارات مردم در مسیر فعالیت دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شرایط امروز کشور و استان، شرایطی سخت و همراه با مطالبات گسترده مردم است، اظهار کرد: مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراوان است و مسئولان باید با جدیت برای پاسخگویی به این مطالبات تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به دیدارها و جلسات مستمر مسئولان با مردم، افزود: در جریان این جلسات، گاهی زبان مطالبه مردم تند و صریح می‌شود، اما این مطالبه‌گری ناشی از درد و احساس مسئولیت مردم است، نه کینه یا مسائل دیگر.

وی تصریح کرد: مسئولان باید این مطالبات را بشنوند و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند، چرا که مردم انتظار دارند مسئولان در کنار آنان باشند و برای حل مسائل موجود گام بردارند.

حجت‌الاسلام نوری بر ضرورت حمایت مسئولان استانی از رئیس کل جدید دادگستری تأکید کرد و گفت: همه مجموعه قضایی و مسئولان استان وظیفه دارند از ایشان حمایت کنند تا بتواند در مسئولیت جدید خود موفق باشد.

وی همچنین با اشاره به انتصاب رئیس پیشین دادگستری استان در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح، برای وی نیز آرزوی موفقیت کرد و افزود: موفقیت مدیران قضایی، موفقیت کل استان است و اگر در بخشی توفیق حاصل نشود، آثار آن متوجه مجموعه استان خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در پایان برای مسئولان جدید قضایی استان آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم خداوند هر دو بزرگوار را در ادامه مسیر خدمت به مردم یاری کند.