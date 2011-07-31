اهداف و وظایف سازمان امور گمرکی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه مواد 2 و 3 لایحه امور گمرکی به تصویب رسید.

وکلای ملت با تصویب ماده 2 این لایحه مقرر کردند، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را درمبادی ورودی و خروجی کشور دارا است و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.



در ادامه ماده 2 آمده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می نماید.

تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و ماموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شود و گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و ماموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی تهیه می شود و پس از تایید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرایی است.

وکلای ملت همچنین با تصویب ماده 3 این لایحه وظایف و اختیارات گمرک ایران را تعیین کردند.

در ادامه این لایحه وظایف و اختیارات گمرک ایران به این شرح برشمرده شده است:

الف: اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب: تشخیص وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ: انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی.

ت: کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

ث: اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی و مرزنشینان و پیله وران

ج: اعمال قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

چ: اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی کالاهای متروکه ضبطی

ح: پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی

خ: جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

د: بررسی و شناخت مواضع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آنها

ذ: اظهارنظر در خصوص پیش نویس طرح ها، لوایح، تصویب نامه ها