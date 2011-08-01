بادبادکهای شادی در رامیان به پرواز درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، مائده بای عصر یکشنبه در حاشیه این جشنواره افزود: در جشن پرواز بادبادکها باغ تاشته رامیان میزبان 300 نفر از کودکان و نوجوانان بهمراه خانواده های آنان بود.

به گفته وی، جشن پرواز بادبادکهابا شرکت فریب به 100 بادبادک در دو گروه زیباترین و اوج گیرنده ترین بادبادکها برگزار شد.

وی تصریح کرد: به سه نفر در گروه زیباترین و 3 نفر در گروه اوج گیرنده ترین، جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

سرپرست مرکز فرهنگی هنری رامیان، "افسانه صفر زادگان" و "ابوالفضل رجبلو" نفرات اول دو گروه این مسابقه معرفی کرد.

گفتنی است این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت قرآن آغاز شد.

خوشامدگویی و معرفی فعالیتهای کانون سرپرست مرکز رامیان ،اجرای موسیقی سنتی توسط هنرمند رامیانی آقای نعیمی، همچنین اجرای سرود زیبای گل نرگس با اجرای اعضای کودک و نوجوان دختراز برنامه های به یاد ماندنی این جشن بود.

در خاتمه، مسابقه ای با موضوع حضرت مهدی(عج) برای اعضایی که بادبادک نساخته بودند اجرا و داوری توسط خانواده ها انجام شد.