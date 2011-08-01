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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۷

بادبادکهای شادی در رامیان به پرواز درآمدند

بادبادکهای شادی در رامیان به پرواز درآمدند

رامیان - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری رامیان از اجرای مسابقه پرواز بادباکهای شادی با شرکت 300 کودک و نوجوان بر فراز آسمان باغ تاشته این شهر خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، مائده بای عصر یکشنبه در حاشیه این جشنواره افزود: در جشن پرواز بادبادکها باغ تاشته رامیان میزبان 300 نفر از کودکان و نوجوانان بهمراه  خانواده های آنان بود.

به گفته وی، جشن پرواز بادبادکهابا شرکت فریب به 100 بادبادک در دو گروه زیباترین و اوج گیرنده ترین بادبادکها  برگزار شد.

وی تصریح کرد: به سه  نفر در گروه زیباترین و 3 نفر در گروه اوج گیرنده ترین، جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

سرپرست مرکز فرهنگی هنری رامیان، "افسانه صفر زادگان"  و "ابوالفضل رجبلو"  نفرات اول دو گروه این مسابقه معرفی کرد.
گفتنی است این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت قرآن آغاز شد.

خوشامدگویی و معرفی فعالیتهای کانون سرپرست مرکز رامیان ،اجرای موسیقی سنتی توسط هنرمند رامیانی آقای نعیمی،  همچنین اجرای سرود زیبای گل نرگس با اجرای اعضای کودک و نوجوان دختراز برنامه های به یاد ماندنی این جشن بود.

در خاتمه، مسابقه ای با موضوع حضرت مهدی(عج) برای اعضایی که بادبادک نساخته بودند اجرا و داوری  توسط خانواده ها انجام شد.

کد مطلب 1372343

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