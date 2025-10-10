به گزارش خبرنگار مهر، آیین شاد و پرنشاط «جشن بادبادکها» به مناسبت هفته ملی کودک، عصر امروز جمعه با حضور پرشور خانوادهها و کودکان در پارک ریحانه اهواز برگزار شد. این برنامه با هدف تقویت روحیه نشاط، همدلی و ترویج بازیهای سالم و گروهی برای کودکان طراحی شده بود.
در این جشن، کودکان با پرواز بادبادکهای رنگی، اجرای سرودهای کودکانه، نمایشهای شاد و آموزنده، مسابقات هیجانانگیز و بازیهای گروهی، لحظاتی سرشار از شادی و خلاقیت را تجربه کردند. اهدای جوایز به برگزیدگان نیز بخشی از این رویداد فرهنگی بود که با استقبال خانوادهها همراه شد.
در بخش ویژهای از برنامه، از سرود جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان با عنوان «رد پای کودکی» رونمایی شد. این اثر هنری با هدف پاسداشت دنیای خیالانگیز کودکان تولید شده و توسط اعضای مرکز مجتمع فرهنگی هنری اهواز اجرا شد که با استقبال گرم حاضران همراه بود.
مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون نیز با برپایی کارگاههای متنوعی همچون نقاشی، قصهگویی، کاردستی و بازیهای بومی محلی، فرصت تجربههای تازهای را برای کودکان فراهم کردند. این بخشها با هدف پرورش استعدادهای کودکانه، تقویت روحیه مشارکت و افزایش تعامل خانوادهها طراحی شده بود.
در حاشیه این جشن، نمایشگاهی از محصولات خانگی و صنایع دستی زنان خوزستانی نیز برپا شد که با استقبال چشمگیر خانوادهها روبهرو گردید. این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندیهای بانوان استان و حمایت از کسبوکارهای خانگی در کنار برنامههای فرهنگی هفته ملی کودک بود.
فضای رنگارنگ پارک، حضور پرشور خانوادهها و پرواز بادبادکها در آسمان اهواز، صحنههایی زیبا از همدلی، نشاط و امید را رقم زد و «جشن بادبادکها» را به یکی از خاطرهانگیزترین رویدادهای هفته ملی کودک در خوزستان تبدیل کرد.
