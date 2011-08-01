کمبود بلیت اعتباری مترو/ یک میلیون کارت اعتباری خام مترو در گمرک

به گزارش خبرنگارمهر، مسافران تازه مترو این روزها با مشکل تازه ای برخورد کرده اند. این مسافران تازه وارد که قصد خرید بلیت های اعتباری را دارند با پاسخ منفی بلیت فروشان مواجه می شوند که کارت اعتباری تازه ای فعلا صادر نمی شود. این در حالی است که تفاوت قیمت بلیتهای تک سفره و کارتهای اعتباری بسیار متفاوت است.

براساس مصوبه شورای شهر تهران، شهروندان باید یک سوم قیمت بلیت مترو را پرداخت کنند به طوری که نرخ بلیتهای تک سفره 975 تومان، دو سفره هزار و 725 تومان، بلیت های اعتباری مدت دار 180 روزه 81 هزار تومان و یکساله 123 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در سفرهایی که از کارت اعتباری مبلغ دار به جای بلیت اعتباری استفاده شود برای سفرهای با مسافت بین صفر تا 10 کیلومتر با 68 درصد تخفیف نسبت به بلیت های تک سفره 333 تومان، بین 10 تا 20 کیلومتر با 67 درصد تخفیف 351 تومان بین 20 تا 30 درصد با 61 درصد تخفیف 408 تومان، بین 30 تا 40 کیلومتر با 58 درصد تخفیف 444 تومان، بین 40 تا 50 کیلومتر با 50 درصد تخفیف 525 تومان و برای مسافت های بیش از0 5 کیلومتر با 44 درصد تخفیف 585 تومان محاسبه می شود.

از سوی دیگر با افزایش قیمت تاکسی ها و هزینه سوخت استقبال از مترو افزایش یافت تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به دو میلیون تهرانی روزانه از این خطوط استفاده می کنند که اگر قصد استفاده دائم از این وسیله حمل و نقل عمومی را داشته باشیم به صرفه ترین روش استفاده از بیلتهای اعتباری است که به گفته برخی از شهروندان تهرانی مدتی است در تمامی ایستگاهها صادر نمی شود.

رضا واکف، معاون امورایستگاههای شرکت بهره برداری مترو در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: مدتها است که صدور کارت اعتباری مترو بر عهده ما نیست و با شرکت توسن در این رابطه قرار داد بسته ایم.

وی با تایید کمبود بلیتهای خام اعتباری مترو می گوید: در حال حاضر 150 هزار بلیت خام که در انبارها برای روز مبادا داشته ایم برای رفع این کمبود تحویل ایستگاهها شده است اما این میزان بلیت نیاز دو هفته شهروندان را مرتفع می کند.

واکف با تاکید بر اینکه وظیفه تامین بلیت اعتباری بر عهده پیمانکار است گفت: شهروندان در صورت بروز مشکل شرکت بهره برداری را مسئول می داند و به همین دلیل ما پیگیر ورود بیلت های خام اعتباری هستیم .

او ادامه داد: یک میلیون بلیت اعتباری خام در گمرک است که منتظر ترخیص آنها هستیم .



واکف با اشاره به صدور کارت شهروندی می گوید: در حال حاضر کارتها اعتباری صادر شده قابلیت استفاده برای اتوبوس های BRT و مترو را دارند که قصد داریم قابلیتهای این کارت را افزایش دهیم که نیاز به هماهنگیهایی با بانک مرکزی دارد.

شهروندان با در دست داشتن کارت‌های شهروندی در واقع امکانات شهر را در جیب خود دارند و به راحتی می‌توانند از خدمات مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی گرفته تا مجموعه فروشگاه‌های شهروند و مجموعه‌های سینمایی استفاده کنند.

معاون امورایستگاههای شرکت بهره برداری تاکید می کند: شرکت خصوصی توسن بر اساس قرارداد مسئول صفر تا صد صدور کارتهای اعتباری است با وجود این شرکت بهره برداری مترو پیگیری لازم را برای رفع این مشکل انجام داده است.

