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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

املاک معارض طرح یادگار امام (ره) تملک می شود

املاک معارض طرح یادگار امام (ره) تملک می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 9 از تملک تمامی املاک معارض طرح یادگار امام (ره) خبر داد و گفت: تمامی املاک این طرح از سوی شهرداری به زودی تملک می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلیمی با بیان این مطلب افزود: با تملک املاک صورت گرفته در این طرح کارها با جدیت پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه تعدادی املاک معارض در این طرح وجود داشت ؛ تصریح کرد: هم اکنون و با تملک این املاک طرح یادگار امام (ره) تحقق می یابد.

وی اظهارداشت: به طور قطع طرح یادگار امام بار ترافیکی مناطق شمالی – جنوبی شهر تهران را کاهش می دهد و تکمیل این بزرگراه تا خیابان امام خمینی(ره)، نقش موثری در ترافیک شمالی – جنوبی حلقه بزرگراهی تهران ایفا می کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 9 گفت: طول مسیر بزرگراه یادگار امام (ره) حد فاصل خیابان های آزادی – امام خمینی یک هزار و 800 متر بوده که در مجموع مسیر این بزرگراه 12 کیلومتر است.

وی بیان داشت: این محدوده دارای عرض 25 متر در دو باند جدا از هم شامل 5/13 متر عرض سواره رو و 4 متر باغچه در وسط است.

کد مطلب 1373056

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