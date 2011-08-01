املاک معارض طرح یادگار امام (ره) تملک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلیمی با بیان این مطلب افزود: با تملک املاک صورت گرفته در این طرح کارها با جدیت پیگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه تعدادی املاک معارض در این طرح وجود داشت ؛ تصریح کرد: هم اکنون و با تملک این املاک طرح یادگار امام (ره) تحقق می یابد.
وی اظهارداشت: به طور قطع طرح یادگار امام بار ترافیکی مناطق شمالی – جنوبی شهر تهران را کاهش می دهد و تکمیل این بزرگراه تا خیابان امام خمینی(ره)، نقش موثری در ترافیک شمالی – جنوبی حلقه بزرگراهی تهران ایفا می کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 9 گفت: طول مسیر بزرگراه یادگار امام (ره) حد فاصل خیابان های آزادی – امام خمینی یک هزار و 800 متر بوده که در مجموع مسیر این بزرگراه 12 کیلومتر است.
وی بیان داشت: این محدوده دارای عرض 25 متر در دو باند جدا از هم شامل 5/13 متر عرض سواره رو و 4 متر باغچه در وسط است.
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