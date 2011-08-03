91 درصد مدارس همدان برای تحصیل در نوبت صبح ساماندهی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسنی محتشم در شورای آموزش و پرورش استان همدان افزود: با توجه به اجرای طرح یک نوبته شدن مدارس، استان همدان در زمینه فضای آموزشی با کمبود فضا روبروست.
حسنی محتشم افزود: بر همین اساس باید فضاهای آموزشی که در اختیار سایر نهادهاست به اداره آموزش و پرورش تحویل داده شود.
وی افزود: در سال تحصیلی اخیر 25 باب مدرسه نمونه دولتی و یک باب مدرسه شاهد در اسدآباد به تعداد مدارس همدان افزوده شد.
386 مدرسه برای اسکان مسافران فرهنگی در همدان در نظر گرفته شد
عباس حسنی محتشم در خصوص اسکان مسافران فرهنگی در همدان نیز گفت: تعداد 386 مدرسه در قالب مراکز خاص مجهز و نیمه مجهز به ستاد ساماندهی مسافران معرفی شدند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی دانشآموزان سراسر کشور در همدان گفت: طبق ارزیابیهای صورت گرفته شاهد رضایتمندی مربیان و دانشآموزان و همچنین وزارت آموزش و پرورش در برگزاری این مسابقات بودیم.
حسنی محتشم در خصوص افزایش کیفیت آموزش در استان همدان گفت: چهار مرکز به مراکز استعدادهای درخشان همدان که پیش از این هشت مرکز بود، اضافه شده است.
18 مرداد آزمون ورودی مراکز استعداد درخشان همدان برگزار میشود
وی یادآور شد: 18 مرداد ماه سال جاری آزمون ورودی سال اول دبیرستان به مراکز استعداد درخشان برگزار میشود.
حسنی محتشم در ادامه گفت: در جشنواره جابربن حیان هفت طرح برتر کشوری مربوط به دانشآموزان ابتدایی استان همدان شرکت داشت و در بخش آموزش و پرورش استثنایی، 58 رتبه و مدال کشوری در مسابقات فرهنگی هنری ورزشی به کارکنان آموزش و پرورش استثنایی همدان اختصاص یافت.
حسنی محتشم در خصوص کارت طلایی فرهنگیان نیز گفت: تاکنون90 درصد کارتها به فرهنگیان تحویل داده شده است و در خصوص افراد بازنشسته نیز این کارت طبق هماهنگی با بیمه آتیه ساز در اختیار آنان قرار میگیرد.
20طرح تحول بنیادین در حوزه آموزش ابتدایی در حال اجراست
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: 20 طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش مستقیماً در حوزه آموزش ابتدایی در حال اجراست.
معصومه معصومیان گفت: شناسایی اسمی از دانشآموزان یکی از اولویتهای آموزش ابتدایی در سال تحصیلی 91-90 است که تاکنون 114 کودک که تاکنون وارد دبستان نشدهاند در این طرح شناسایی شدند.
وی افزود: از مجموع 119 هزار و 175 دانشآموز دوره ابتدایی استان همدان، 18 هزار و 336 دانشآموز در کلاسهای چند پایه تحصیل میکنند که این امر فرصت یادگیری بهتر را کاهش میدهد.
معصومیان عنوان کرد: توانمندسازی معلمان، اجرای طرح ترنم ولایت با ساخت مجتمعهای آموزشی در روستاها، تشکیل کلاسهای جبرانی و تجهیز مدارس چند پایه از برنامهها و اقدامات آموزش و پرورش برای کیفیت بخشی به کلاسهای چند پایهای است.
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