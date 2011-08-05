به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین اسماعیلی‌پور با اعلام این مطلب افزود: در هدف‌گذاری‌های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، تداوم عملیات عمرانی طرح‌های جامع بقاع و اماکن متبرکه استان اصفهان پیش بینی شده بود که بر اساس آمارهای موجود، در چهار ماهه نخست سال جاری عملیات عمرانی 31 مورد از طرحظهای جامع بقاع و اماکن متبرکه در استان تداوم داشته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: همچنین 14 مورد طرح جدید جامع عمرانی بقاع متبرکه و اماکن مقدسه استان اصفهان به تصویب رسیده است.

سرپرست واحد فنی و مهندسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اقدامات این واحد طی مدت چهار ماه گذشته از سال جاری، تصریح کرد: در این مدت بر حدود 10 هزار متر مربع از پرونده‌های عمرانی موقوفات سطح استان اصفهان نظارت شد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده از سوی واحد فنی و مهندسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، اضافه کرد: نظارت بر 256 مورد از بقاع در حال احداث، شامل نوسازی، تعمیرات و مرمت و تأئیدیه حدود سه هزار مورد اسناد عمرانی کمک به مساجد سطح استان که از محل اعتبارات دولتی سال 1390 اختصاص داده شده، از دیگر اقدامات واحد فنی و مهندسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بوده است.

اسماعیلی‌پور بیان داشت: بررسی و تایید اسناد عمرانی مربوط به پروژه‌های عمرانی در سطح استان که توسط ادارات اوقاف شهرستان‌ها در دست انجام است و کارشناسی از 50 مورد موقوفات و بقاع متبرکه که طبق درخواست هیئت امناء و ادارات تابعه صورت گرفته نیز از دیگر فعالیت‌های انجام شده در این حوزه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: در این مدت تهیه و تنظیم تمامی استعلام‌ها، مناقصات و قراردادهای مربوط به فعالیت‌های عمرانی در بقاع و اماکن متبرکه استان اصفهان در این واحد انجام شده است.