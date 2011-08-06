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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

نظارت بر فرآورده های خام دامی در قزوین تشدید می شود

نظارت بر فرآورده های خام دامی در قزوین تشدید می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در استان تشدید می شود.

سبحان علی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به افزایش مصرف فرآورده های خام دامی در ماه مبارک رمضان تلاش می کنیم فرآورده های خام دامی کاملا سالم، بهداشتی و مطمئن در دسترس مردم استان قرار گیرد.
 
علوی افزود: تمام مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی از جمله سردخانه ها، کارگاههای فرآوری و بسته بندی، کشتارگاههای دام و طیور و مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، توسط کارشناسان این اداره بازرسی و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
 
وی تصریح کرد: تامین سلامت مصرف کنندگان از وظایف ذالتی سازمان دامپزشکی است و تلاش می کنیم تا محصولات سالم لبنی در اختیار مردم قرار گیرد.
 
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین از شهروندان خواست از مصرف فرآورده های غیر بهداشتی و سالم خودداری کنند.
کد مطلب 1376682

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