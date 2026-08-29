پیامبر اکرم(ص) الگوی کامل مجاهدت؛جشن خیابانی «امت احمد» در ارومیه

حجتالاسلام منصور امامی در گفتگو با خبرنگار مهز با اشاره به هفته وحدت و نقش آن در همبستگی ملی گفت: پیامبر اکرم(ص) کل زندگی خود را با مجاهدت طی کرد تا انسانها را نجات دهد و هدایت کند. تاریخ بر این مسئله گواه است که حضرت با مجاهدت تمام، به انسانها آزادی داد و آنها را از بندی که خودشان و حکومتهای طاغوتی بر پای انسان زده بودند، آزاد کرد.
وی با تبیین جایگاه پیامبر اسلام(ص) بهعنوان عبد مطلق و واسطه فیض بین عالم ملک و ملکوت، افزود: تمام اهلبیت(ع) افتخارشان این بود که به اقیانوس بیکران پیامبر اسلام(ص) متصل هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به توهینهای غربیها به پیامبر(ص) با وجود عظمت بینظیر ایشان، گفت: با وجود این همه اوصاف و کمالات بینظیر که مسلمان و حتی غیرمسلمان منصف به آن معترفند، چرا اینگونه حرکتهای توهینآمیز توسط غربیها صورت میپذیرد؟
وی با استناد به اشعار شاعران بنام در مدح پیامبر (ص)، به جایگاه رفیع ایشان اشاره کرد و گفت: نظامی گنجوی در بیت «نقطه خط اولین پرگار؛ خاتم آخر آفرینش کار»، خداوند متعال را چون مهندسی تصور میکند که نقشه هستی را میکشد و پایه و نقطه اول پرگارش برای رسم هندسه هستی، پیامبر است. همچنین در بیت «نوبر باغ هفت چرخ کهن / درةالتاج عقل و تاج سخن»، نظامی پیامبر را میوه و ثمر باغ خلقت و درةالتاج عقل و سخن معرفی میکند.
جشن بزرگ خیابانی «امت احمد» در ارومیه برگزار میشود
حجتالاسلام امامی با اشاره به تفسیر امی بودن پیامبر(ص) از دید نظامی، تصریح کرد: نظامی گنجوی با دیدی عالمانه، امی بودن پیامبر را به غیر از درسنخوانده تعبیر میکند و در بیت «همه هستی طفیل و او مقصود / او محمد رسالتش محمود»، امی را از «اَمّ یَاُمُّ» به معنای «قصد یَقصد» دانسته و پیامبرِ امی را به معنای پیامبر مقصود معرفی میکند؛ یعنی حضرت محمد(ص) مقصود کل هستی است. به همین خاطر خداوند ایشان را بهعنوان الگو و اسوه قرار داده است: «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با تأکید بر خلاصه مکتب پیامبر(ص) در دو کلمه «توحید و وحدت»، گفت: «بُنی الاسلام علی کلمتین: کلمة التوحید و توحید الکلمة»؛ یعنی در بُعد نظری باید موحد باشید و در بُعد عملی باید متحد باشید. کسی که موحدانه فکر میکند، متحدانه حرکت میکند و اساساً همه تعالیم دین نورانی یا در مبدأ یا در مآل به توحید و وحدت میرسد.
وی با گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت ختمیمرتبت، محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، از برگزاری جشن بزرگ خیابانی «امت احمد» در ارومیه خبر داد و اظهار کرد: این جشن بزرگ یکشنبه، هشتم شهریور ماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در مسیر تقاطع عطایی تا میدان ولایتفقیه ارومیه برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: این مراسم باشکوه با برپایی مواکب پذیرایی و فرهنگی، برنامههای متنوع و شاد، و حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار میشود و فرصتی برای تجلی وحدت و همدلی امت اسلامی در هفته وحدت خواهد بود.
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