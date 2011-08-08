بزرگترین کارخانه منسوجات صنعتی خاورمیانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری صبح امروز 17 مرداد ماه بزرگترین تولیدکننده منسوجات صنعتی (تایر، تسمه نقاله و لاینرهای صنعتی) خاورمیانه با ظرفیت تولید سالانه 15 هزار تن تولید نخ لاستیک، پلی استر، نایلون 6، نایلون 6/6 و رایون افتتاح شد.

این مجتمع صنعتی تولید منسوجات تسمه نقاله، پلی استر را در برنامه دارد و علاوه بر منسوجات دولاتاب نسبت به تولید منسوجات تک لاتاب و سه لاتاب اقدام می کند ضمن آنکه تجهیزات به کار رفته در این کارخانه مجهز به مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا از کشورهای فرانسه، بلژیک و انگلیس است.

پیش بینی می شود با نصب و راه اندازی این دستگاههای پیشرفته امکان تامین سالانه 15 هزار تن از نیاز 45 تا 50 هزار تنی کشور به منسوجات صنعتی تایر، تسمه نقاله و لاینرهای صنعتی فراهم شود.



مزیت این کارخانه تولید منسوجات پلی استری مورد نیاز در ساخت تایرهای رادیال، انوع منسوجات پلی آمیدی، منسوجات رایونی و لاینرهای صنعتی است ضمن آنکه این کارخانه تنها تولید کننده منسوجات پلی استری، منسوجات تسمه نقاله و همچنین منسوجات تک لاتاب و سه لاتاب مورد نیاز صنایع لاستیک کشور است.



نصب و راه اندازی دو ماشین پیشرفته برای تولید " منجید تسمه نقاله، منسوج پلی استری و لاینرهای صنعتی" یکی دیگر از مزیتهای این مجتمع صنعتی بوده که برای نخستین بار در سطح کشور برای تولید منسوج تسمه نقاله، منسوج پلی استری و لاینرهای صنعتی اقدام شده است.



ارزش تولید محصولات مجتمع صنعتی تایر کورد کرمانشاه 100 میلیون دلار در سال برآورد می شود که با بهره برداری از این کارخانه از واردات سالانه به همین میزان منسوجات تسمه نقاله، پلی استر و منسوجات تایر شامل پلی استری، پلی امیدی و رایونی جلوگیری خواهد شد.



میزان اشتغالزایی این طرح صنعتی تاکنون 250 نفر به صورت مستقیم بوده است که با راه اندازی واحدهای توسعه ای این کارخانه میزان اشتغال مستقیم به 350 نفر و اشتغال غیر مستقیم به حدود دو هزار نفر افزایش می یابد.