بر آستان جانان در بوستان میعاد

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی منطقه 5 و بخصوص ساکنین بلوار اباذر چند سالی است که به داشتن یک پردیس سینمایی خوب و استاندارد در محل زندگیشان به خود می بالند و پردیس زندگی توانسته است بخشی از مخاطبین خاموش سینمایی این منطقه را به خود جلب کند.اما اگر به پردیس سینمایی زندگی سری زده باشید در مجاروت این سینما بوستان تقریبا بزرگ و سر سبزی قرار دارد که شب های رمضان میزبان یک اتفاق ویژه است، اتفاقی مخصوص این ماه مبارک و در جهت ارتقای روحیه نشاط در بین شهروندان تهرانی.

بوستان میعاد شب های رمضان میزبان «بر آستان جانان» است تا آنهائیکه در شب های رمضانشان فقط به سریال های متعدد تلویزیونی ختم نمی شود به بیرون از خانه بزنند و چند ساعتی را در این ماه که ماه تزکیه نفس الست احیای روح و جان، چند ساعتی را نشاط و شادی بگذرانند.

ویژه برنامه «برآستان جانان» طرحی است که از سوی مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق بیست و دوگانه و فرهنگسرای انقلاب اسلامی قرار است به مدت 15 شب در 23 بوستان و فرهنگسرای پایتخت برگزار می‌شود. غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، پاسخگویی به مسائل شرعی و مذهبی، حکایات مذهبی و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان از جمله برنامه‌های غرفه‌ای این برنامه خواهد بود.

اما برای اینکه ببینیم قرار است از اجرای این طرح چه چیزی عاید مردم منطقه 5 شود در روز نخست اجرای «برآستان جانان» سری به سوتان میعاد زدیم تا از نزدیک حال و هوای مردم را ببینیم.

بوستان میعاد یکی از مکان هایی که است اجرای برنامه های خود را به بعد از اذان مغرب وعشاء موکول کرده است و طبیعتا به واسطه قرار گرفتن در مجاورت پردیس سینمایی زندگی مردم زیادی به آن رفت و آمد می کنند.

خورشید اولین روز ماه مبارک رمضان غروب کرده است و مردم با ندای الله اکبر روزه خود را افطار کرده اند و در این فاصله مردمی که خیلی اهل سریال و سریال دیدن نیستند ترجیح می دهند از خانه ها بیرون بزنند و در فضای بوستان میعاد چند ساعتی را بگذارنند.نسبت به روز اول ماه رمضان تقریبا جمعیت قابل توجهی در میعاد حضور دارند،یعنی با توجه به اینکه در آن روز بازیهای لیگ فوتبال هم دوباره شروع شده بود اما دیدن همین جمعیت هم کمی دلگرممان می کند تا ببینیم قرار است دقیقا در این بوستان چه اتفاقی رخ دهد.

وارد محوطه بوستان میعاد که می شوی غرفه های مختلفی خود نمایی می کنند.غرفه هایی که بخشی از آنها مخصوص کودکان هستند و برخی دیگر شامل حال بزرگترها هم می شود.

قصص قرآنی،نقاشی، مشاوره مذهبی، آشنایی با نجوم، خوشنویسی،خلاقیت کودک،ایستکاه گریم و نمایشگاه کتاب از جمله غرفه هایی هستند که در محوطه بوستان میعاد دیده می شوند و البته کارشان را یکی دو ساعت قبل از افطار شروع کرده اند اما حالا که یکی دو ساعتی از افطار گذشته کارو بار این غرفه ها نیز شلوغ تر است و جمعیت بیشتری به آنها سرک می کشند.

ساعت حدود 10 شب است که با روی سن رفتن تشکر و نیرومند که تقریبا همه با چهره و صدای آنها در رادیو و تلویزیون آشنا بخش دوم برنامه های «برآستان جانان» در بوستان میعاد آغاز می شود.

ترتیل خوانی قرآن کریم و مداحی در شروع برنامه باعث می شود تا فضای معنوی خاصی ایجاد شود و همراهی مردم نیز نشان می داد تا از این دو بخش کاملا راضی هستند. پس از پایان ترتیل خوانی و مداحی، کروه اسوه به روی صحنه آمدند و 20 دقیقه ای برای مردم تواشیح زیبایی را اجرا کردند.

پس از اجرای این سه بخش که حس و حال معنوی خاصی را به مردم بخشیده بود خلیل جوادی که بولوتوث شعرهای طنزش در موبایل ها زیاد دست به دست میی شود به روی صحنه آمد و چند تا شعرهای طنز زیبایش را برای مردم خواند. نوع شعر خوانی جوادی و انتخاب اشعار همراه با خنده های از ته دل برخی از حاضران صحنه های لذت بخشی را در نخستین ماه مبارک رمضان در بوستان میعاد رقم زده بود. مسابقه روی سن بوستان هم که توسط مجریان برنامه اجرا شد یکی از جذاب ترین قسمت های برنامه بود.

پس از اجرای این دو بخش جذاب نوبت به سخنرانی مذهبی رسید که در این بخش حجت الاسلام احمد محمدی زاده دقایقی را در خصوص فضایل و ویژگی های روزه داری در ماه مبارک رمضان برای مردم به صحبت پرداخت.

برنامه با اجرای یک مسابقه دیگر ادامه یافت و پس از یک نمایش طنز اجرا شد که حسابی مردم را سر شوق آورد. نقالی و پرده خوانی توسط احمدرضا معجونی و اجرای موسیقی توسط گروه عرفانی ققنوس از دیگر برنامه های اولین برنامه برآستان جانان در اولین شب ماه مبارک رمضان بود تا مردمی که به این بوستان آمده بودند حداقل با یک لبخند روانه خانه های خود شوند. لبخندی که صوابش در این ماه شاید از هزاران کار دیگر بیشتر باشد.