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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

پرورش خبرداد:

مشارکت 2500 میلیارد تومانی بخش‌خصوصی در پروژه‌های آبفا

مدیر عامل آبفای استان تهران از مشارکت 2500 میلیارد تومانی بخش خصوصی در پروژه‌های آب و آبفا خبرداد و گفت: تلاش داریم مشارکت بخش خصوصی را افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش گفت: این میزان خصوصی سازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و مبلغ آن 5/2 برابر کل بودجه جاری و عمرانی کل شرکت آب و فاضلاب استان تهران است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: بین 60 تا 70 درصد فعالیت های بخش بهره برداری این شرکت از طریق خصوصی سازی انجام می شود و بخش خصوصی در تامین، انتقال و توزیع آب در استان تهران فعالیت چشمگیری دارد.

وی با تاکید بر توجه بیشتر بر انسجام بخشی و خصوصی سازی در بخش آب و فاضلاب، یکی از اولویت‌های این شرکت را ساماندهی حوزه آب و فاضلاب در منطقه جغرافیایی جنوب استان تهران اعلام کرد.
 

کد مطلب 1378512

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