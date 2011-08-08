به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش گفت: این میزان خصوصی سازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و مبلغ آن 5/2 برابر کل بودجه جاری و عمرانی کل شرکت آب و فاضلاب استان تهران است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: بین 60 تا 70 درصد فعالیت های بخش بهره برداری این شرکت از طریق خصوصی سازی انجام می شود و بخش خصوصی در تامین، انتقال و توزیع آب در استان تهران فعالیت چشمگیری دارد.

وی با تاکید بر توجه بیشتر بر انسجام بخشی و خصوصی سازی در بخش آب و فاضلاب، یکی از اولویت‌های این شرکت را ساماندهی حوزه آب و فاضلاب در منطقه جغرافیایی جنوب استان تهران اعلام کرد.

