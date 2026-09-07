سعید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آموزشهای محلهمحور خودامدادی و دگرامدادی در شرایط اضطراری و جنگی که با اجرای سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه دنبال میشود، به یکصدمین روز خود رسیده است.
وی افزود: این آموزشها به شکل روزانه در ۲ تا ۳ محله شهر کرمانشاه یا شهرستانهای استان برگزار میشود و هدف اصلی آن افزایش آمادگی خانوادهها، ارتقای توان عمومی مردم در مواجهه با بحرانها و آموزش مهارتهای اولیه امداد و نجات است.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به استقبال شهروندان از این برنامه گفت: تاکنون هزاران نفر از مردم در محلات، مساجد و اجتماعات شبانه «نحن منتقمون» در دورههای خودامدادی و دگرامدادی شرکت کرده و آموزشهای لازم را فرا گرفتهاند.
کیانی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه در یکصدمین روز نیز به معنای پایان طرح نیست و این روند آموزشی همچنان در سطح استان ادامه خواهد داشت تا آمادگی عمومی مردم در مواجهه با شرایط اضطراری تقویت شود.
وی ادامه داد: افرادی که آموزشهای لازم را دریافت کردهاند، هر شب با حضور در مسابقات «میدانیار» مهارتها و میزان آمادگی خود را در حوزه امداد و نجات و مواجهه با شرایط بحرانی محک میزنند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: استمرار این آموزشها میتواند نقش مؤثری در افزایش توان پاسخگویی مردم هنگام وقوع بحرانها داشته باشد و خانوادهها را برای مواجهه مناسبتر با شرایط اضطراری آماده کند.
کیانی تأکید کرد: اجرای مستمر آموزشهای خودامدادی و دگرامدادی در محلات، مساجد و اجتماعات مردمی، گامی در مسیر تقویت تابآوری اجتماعی و افزایش سطح آمادگی عمومی در استان کرمانشاه است.
نظر شما