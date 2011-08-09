به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس بررسی صلاحیت شرکتهای متقاضی فعالیت در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات در حال انجام است و سازمان فناوری اطلاعات ایران تا یک ماه آینده نتیجه این بررسی ها را اعلام می کند.
این شرکتها در سه بخش آموزش، پیاده سازی و مشاوره و ممیزی انتخاب خواهند شد و سازمان فناوری اطلاعات برای شرکتهای منتخب، تاییدیه لازم به منظور ارائه سرویس به دستگاههای ذیل ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری را صادر خواهد کرد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه پیادهسازی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات از سوی تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه تکلیف شده است و سازمان فناوری اطلاعات براساس وظایف حاکمیتی خود وظیفه پیگیری چگونگی پیادهسازی این سامانه و نحوه نظارت بر آن را برعهده دارد.
برای اعمال نظارت بر نحوه پیاده سازی این سامانه در دستگاههای اجرایی، برخی از شرکتهای فعال و توانمند در این بخش پس از اخذ تاییدیههای لازم از مراجع ذیصلاح، به عنوان ممیز از طرف سازمان فناوری اطلاعات انتخاب خواهند شد.
هم اکنون برنامهریزی هایی برای راهاندازی پرتال مرکز مدیریت راهبری نظام مدیریت امنیت اطلاعات صورت گرفته که با راهاندازی این پرتال، شرکتهای توانمند میتوانند با توجه به شرایط مشخص شده، تقاضای خود را برای فعالیت در این حوزه به سازمان فناوری اطلاعات ارائه کنند.
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