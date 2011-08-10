کاهش 40 درصدی سوانح جاده ای در جاده های شهرستان اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، سروان صمصامی گفت: در راستای شناسایی نقاط پرحادثه و ساماندهی و حذف مراکز حادثه خیز تاکنون بیش از 30 نقطه در شهرهای اسکو و سهند شناسایی شده و تا سه ماهه اول سال جاری بیش از 15 نقطه پرحادثه ساماندهی یا حذف شده اند.

وی ادامه داد: با ساماندهی این نقاط بیش از 40 درصد از سوانح جاده ای در این نقاط کاهش یافته است.

سروان صمصامی میزان اعتبار تخصیص یافته برای ساماندهی کلیه نقاط حادثه خیز شهرستان اسکو تا پایان سال 90 را بیش از دو میلیارد ریال اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور شهرستان اسکو گفت: با توجه به استقرار جمعیت مسکن مهر در شهر سهند و همچنین واقع شدن این شهرستان در مسیر روستاهای گردشگری کندوان و گنبرف شاهد افزایش بار ترافیکی در محورهای مواصلاتی این منطقه بودیم و این طرح در راستای کاهش سوانح جاده ای به طور جد در دستور کار کارگروه ترافیک شهرستان قرار گرفته است .

وی آموزش فرهنگ عمومی با استفاده از آموزش در مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مقاطع ابتدایی و راهمنایی را از برنامه های آینده کارگروه ترافیک شهرستان عنوان کرد و افزود: تا پایان سال 90 کلیه نقاط حادثه خیز در شهرهای اسکو و سهند و مسیر روستاهای گردشگری کندوان و گنبرف ساماندهی و یا حذف خواهند شد.