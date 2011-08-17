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۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

پوردستان:

آزادگان الگوی ما در آزادگی و ایثار هستند

آزادگان الگوی ما در آزادگی و ایثار هستند

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این نیرو با داشتن بیش از 23 هزار آزاده سرافراز، وفاداری خود را به نظام ولایتمدار جمهوری اسلامی به اثبات رساند، آزادگان را الگوی آزادگی و ایثار خواند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در مراسم تجلیل از آزادگان نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه این نیرو با داشتن بیش از 23 هزار آزاده سرافراز، وفاداری خود را به نظام ولایتمدار جمهوری اسلامی به اثبات رساند، افزود: آزادگان همانگونه که در جبهه های حق علیه باطل پایبندی خود را به انقلاب و امام نشان دادند، در دوران اسارت و در زندان‌های مخوف رژیم بعثی عراق نیز اقتدار، صلابت و توانمندی خود را حفظ کردند.

وی ضمن گرامیداشت (26 مرداد)سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اظهارداشت: آزادگان عزیز از جمله کسانی هستند که وقتی کشور مورد تهاجم دشمن بعثی قرار گرفت با پایداری و استقامت و بردباری خود نشان دادند که اقتدار سرباز مسلمان در جبهه‌ها چگونه است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: این مجاهدت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان عزیز ایران اسلامی بود که موجب شد تا رژیم بعثی عراق در جای خود زمینگیر شود و از رسیدن به اهداف پلید خود باز ماند.

وی با بیان این که دشمن بعثی در 31 شهریور 1359 با 12 لشکر زرهی و مکانیزه و با حمایت 23 کشور به مرزهای ایران اسلامی حمله کرد اما در برابر نیروهای مخلص ایرانی که از آمادگی لازم هم برای دفاع برخوردار نبودند، زمینگیر شد، اظهار داشت: ما این مساله را مرهون فداکاری‌ها و مجاهدت‌های رزمندگان و در راس آنها شهدا، جانبازان و آزادگانی می دانیم که امروز آن عزیزان الگوی ما در درس آزادگی و ایثار هستند.

پوردستان با تجلیل از رشادتهای آزادگان در دوران اسارت افزود: امروز نیز شاهد حضور هرچه فعالتر و با انگیزه تر این سلحشوران در عرصه های فرماندهی و مدیریتی کشور هستیم.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایایی از شماری از آزادگان نیروی زمینی ارتش تجلیل شد. 
 

کد مطلب 1386111

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