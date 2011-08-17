آزادگان اردبیل تجلیل شدند/ قانون حمایت از آزادگان عملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان اردبیل بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: ملت ما در لحظه ورود آزادگان به میهن اسلامی بعد از تحمل سالها در دو رنج نخستین بار طعم شادی را چشیدند که هیچگاه فراموش نمی شود.

میرودود سید شنوا با بیان اینکه مردم ما در این روز با استقبال تاریخی خود صحنه های به یاد ماندنی خلق کردند، افزود: روز بازگشت آزادگان به کشورمان تکمیل پیروزی ما در جنگ تحمیلی بود.

وی از دوران اسارت آغاز مبارزه دیگر رزمندگان اسلام با دشمنان در خاک دشمن یاد کرد و یادآور شد: آزادگان ما در زندانهای مخوف عراق حماسه های بی بدیل خلق کردند و با نشر فرهنگ اسلامی و ایرانی بر دشمنان پیروز شدند.

ماده قانون 13 و 121 آزادگان در اردبیل عملی می شود

سید شنوا با اشاره به برخی از خواسته های آزادگان عنوان کرد: عمل به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان خواسته همه آزادگان است که باید بزودی به مرحله اجرا در آید.

وی ابراز داشت: بنا به پی گیریهای اخیر امید می رود این قانون در آینده ای نزدیک در این استان اجرا شود تا حقوق هیچ آزاده ای پایمال نشود.

در این مراسم استاندار اردبیل نیز بر ضرورت اجرای قانون ماده 13 حمایت از آزادگان و ماده 121 مربوط به حقوق آزادگان زیر پوشش سپاه پاسداران در اردبیل تاکید کرد.

سید حسین صابری عنوان کرد: قوانین مربوط به آزادگان بعد از طی مراحل زیاد در مجلس و دولت به تصویب رسیده است و باید تاکنون اجرا می شد که استان اردبیل به عنوان نخستین استان این قوانین را اجرا می کند.

وی با اشاره به ایثارگریها و مقاومت های آزادگان در طول دوران اسارت عنوان کرد: آزادگان دلاورمردانی هستند که تا آخرین لحظه از انقلاب و آرمانهای انقلاب دفاع کردند و باید به نحو شایسته قدردان آنها باشیم.

استاندار اردبیل با تاکید بر حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به جامعه تصریح کرد: لحظه های ورود آزادگان به کشور بخشی از صفحه های زرین تاریخ ماست و باید ترویج ان به صورت مداوم باشد.

صابری عنوان کرد: امروز ایثارگران و آزادگان و جانبازان ما الگو برای سایر ملل هستند و با بهرگیری از دفاع مقدس ما در برابر زورگویان می ایستند.

کنگره بزرگداشت آزادگان اردبیل برگزار می شود

وی همچنین از برگزاری یادواره آزادگان در سطح گسترده در اردبیل خبر داد و افزود: این یادواره با مشارکت خود آزادگان در سال آینده همزمان با سالروز ورود آزادگان به کشور برگزار می شود.

صابری انتقال خاطرات و ایثارگریهای آزداگان به جامعه را از اهداف مهم این یادواره برشمرد و اضافه کرد: از هیمن امروز آزادگان می توانند تمام آثار خود را در اختیار ستاد برگزاری این یادواره قرار دهند.

وی تصریح کرد: در ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه چنان باید کار شود که روزی نرسد که نسل آینده حتی معنای شهید را نداند و یا نتواند بخشی از دفاع مقدس را در ذهنش ترسیم کند.

در ادامه این مراسم ضمن خاطره گویی توسط برخی از آزادگان و طرح مشکلات آنها از خانواده های شهدای آزاده و آزادگانی که به همرزمان خود پیوسته اند، با اهدا هدایای تجلیل شد.

