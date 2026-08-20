بروزرسانی ناوگان هوایی بارورسازی ابرها در جریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، تیم فنی و کارشناسی این سازمان جهت بررسی فنی و امکان بکارگیری هواپیماهای مورد نظر در راستای اجرای عملیات باروری ابرها در سال آبی جاری، بازدیدی از هواپیماهای مستقر در فرودگاه پیام و مهرآباد تهران متعلق به شرکت های هواپیمایی اطلس و پارس به عمل آورد.

بنابراین گزارش، در پی بازدید پیشین سرپرست این سازمان از فرودگاه پیام (محل استقرار هواپیماهای اطلس ایر) تیم فنی و کارشناسی جهت بررسی مجدد به محل استقرار هواپیمایی اطلس اعزام شد. هدف از این اعزام، بررسی و احراز قابلیت استفاده از هواپیما و تجهیزات موجود، بررسی امکان نصب سنسور و در نهایت امکان‌سنجی بکارگیری سامانه بارورسازی ابرها در هواپیماهای مورد نظر بود.

این گزارش می افزاید که بازدید دوم تیم فنی وکارشناسی این سازمان از هواپیمای پارس، مستقردر فرودگاه مهرآباد انجام شد و در این بازدید دو فروند هواپیمای آنتونوف ۷۴ شرکت مذکورکه طی سال ‌های اخیر بخش عمده‌ای از برنامه اجرایی عملیات هوایی بارورسازی ابرها را بر عهده داشت و مورد اصابت موشک ‌های آمریکایی-صهیونیستی قرارگرفته بودند، مورد ارزیابی فنی و دقیق قرارگرفت.

هدف نهایی این بازدید، بروز رسانی وتجهیر هواپیماهای مورد نظر جهت بکارگیری در عملیات‌های باروری ابرها در سال آبی 1406 – 1405 می‌باشد.