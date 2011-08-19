به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی بررسی مسائل و مشکلات آرد و نان در اولویت بیان و تأکید کرد: بازرسی ها به صورت فوق العاده انجام که در این مورد 50 درصد رضایت حاصل شده است.

وی ارتقای کیفیت گندم را ضروری دانست و افزود: با هماهنگی های صورت گرفته استفاده از آرد بی کیفیت به دست آمده از گندم کردستان در شهرستان شهرکرد ممنوع شده و بهترین گندم از استان های خوزستان و گلستان خریداری و در سیلو ذخیره می شوند.

فرماندار شهرستان شهرکرد به نصب پوستر با داشتن کد خبازی در نانوایی ها اشاره و تصریح کرد:مردم می توانند در نظر سنجی که برای نانوایان، کد مورد نظر را به شماره 30001518 ارسال و در جواب پیام خود از وضعیت عملکرد خبازی با هدف و تولید نان با کیفیت آگاه شوند.

کاظمی انجام مکاتبات لازم برای تأمین آرد مصرفی خبازان، پیگیری توزیع نان شناسنامه دار، پیگیری در خصوص تعیین قیمت نان از طریق اتحادیه نانواییان و مطرح کردن آن در کمسیون تعزیرات آرد و نان، تعطیلی و پلمپ خبازی ها و پلمپ با نظر اعضای کمیسیون و مصوبه کمیسیون تعزیرات آرد و نان، نصب پوستر با کد مربوط به هر خبازی در دید مردم در محل نانوایی ها را از اقدامات انجام شده در این مورد برشمرد.