نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تصمیم با توجه به حضور روزه داران تهرانی در مراسم شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان اتخاذ شده است.
وی تاکید کرد: همچنین روز 23 ماه مبارک رمضان (چهارشنبه دوم شهریورماه) نیز ساعت کار ادارات استان تهران 10 صبح تا 14 و 30 دقیقه خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران افزود: ساعت کار ادارات استان تهران در سایر روزهای ماه مبارک رمضان 9 صبح تا 14 و 30 دقیقه است.
روز دوشنبه 31 مردادماه مطابق با 21 ماه مبارک رمضان و سالروز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) تعطیل رسمی است.
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