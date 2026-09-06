خبرگزاری مهرـ گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: حادثه تلخ و خونین کوهستک، بار دیگر نقاب از چهره سرد و بی رحم استکبار برداشت. دستان پلید دشمن، داغی بزرگ بر دل خانواده های اهل سنت نشاند. اما این جنایت، تنها داغی بر دل یک خانواده نبود، بلکه هشداری جدی به کل پیکره اسلام بود تا بداند دشمن، هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی نمی شناسد. تیرهای کینه دشمن، نه یک مذهب، بلکه اصل دین را هدف گرفته است و فرقی ندارد که خون چه کسی بر زمین ریخته شود، مهم برای آنان ضربه زدن به کیان اسلام است. این اقدام وحشیانه که پس از هفته وحدت رخ داد، نشان داد دشمن از انسجام صفوف مسلمانان به ستوه آمده است. برای استکبار، خون مسلمان رنگ و مذهبی ندارد؛ آنچه برای آنان اهمیت دارد، خاموش کردن نور ایمان است که البته در این مسیر شکست خورده‌اند.

سکوت نهادهای بین المللی در برابر این فاجعه، ماهیت دروغین حقوق بشر غربی و کشورهای مسلمان منطقه را بیش از پیش عیان ساخت.

امروز بیش از هر زمان دیگری، لزوم اتحاد بر همگان روشن شده است. وقتی دشمن، کینه خود را بدون مرز مذهبی به نمایش می گذارد، پاسخ ما نیز باید فریاد واحد و صفوف به هم پیوسته باشد. اسلام، حقیقتی است که با این خون ریزی‌ها نه تنها تضعیف نمی شود، بلکه ریشه هایش در خاک عزت و پایداری مستحکم تر می گردد. دشمن باید بداند که در برابر اراده پولادین امت اسلامی، شکست آنان حتمی است.

هم‌آوایی جبهه کفر علیه امت اسلام نشانه عجز در رویارویی واقعی است

مولوی شمس‌الدین ابراهیمی، پژوهشگر و فعال فرهنگی اهل سنت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ماهیت یکپارچه جبهه باطل در برابر امت اسلامی اظهار کرد: کفر جهانی همگی از یک آیین و در یک صف واحد قرار دارند؛ جنایتکاران تاریخ به همراه وابستگان و نوکران خود در سراسر عالم، علیه امت بزرگ اسلام، تمامی مذاهب اسلامی و جغرافیای سرافراز و فداکار ایران اسلامی متحد شده‌اند.

این مولوی اهل سنت در ادامه با اشاره به ماهیت خبیثانه حملات دشمنان تصریح کرد: این جنایتکاران شبانه‌روز و با بهانه‌های واهی، سرزمین شیران و دلیران را آماج حملات بزدلانه خود قرار داده‌اند؛ حملاتی کور که بی‌آنکه جرئت رویارویی و نبرد حضوری داشته باشند، به ریختن خون بی‌گناهان ختم می‌شود. هدف قرار دادن سالخوردگان، کودکان، مدارس و اخیراً به خاک و خون کشیدن محافل عقد و عروسی، نشان‌دهنده اوج قساوت و خوی درندگی آن‌ها است.

وی همچنین با ابراز تأسف از رویکرد سازش‌کارانه برخی کشورهای اسلامی افزود: امت میلیاردی مسلمانان در حالی از سوی این جنایتکاران نادیده انگاشته و تحقیر می‌شود که متأسفانه حاکمان مرتجع منطقه، هم‌گام و هم‌سو با کفر جهانی حرکت کرده و ستمگران صهیونیست را در اقدامات پلیدشان تشویق و همراهی می‌کنند.

ابراهیمی با استغاثه به درگاه الهی گفت: اللهمَّ عَلیکَ بِالکفرِ العالَمی وَالصَّهَایِنَةِ الغاصِبین؛ بارالها! کفر جهانی و صهیونیست‌های غاصب را به تو می‌سپاریم و نابودی ظالمان را از درگاهت مسئلت داریم.

مطالبه امام جمعه اهل‌سنت تربت‌جام برای پاسخ کوبنده به متجاوزان

مولوی احمد صارمی، امام جمعه اهل‌سنت بخش نصرآباد تربت‌جام و مدیر مدرسه حج احمدیه، در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون حمله ددمنشانه رژیم متجاوز آمریکا به مراسم عروسی شهر کوهستک سیریک که منجر به شهادت و جراحت جمعی از هم‌وطنان بی‌گناه شد، ضمن محکومیت شدید این جنایت و ابراز مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانواده‌های سوگوار و ملت شریف ایران اظهار کرد: این اقدام وحشیانه، چهره خشن و غیرانسانی سردمداران استکبار جهانی را بار دیگر نمایان ساخت.

این مدیر مدرسه علمیه اهل سنت بیان کرد: این جنایت هولناک، مصداق بارز تروریسم دولتی و جنایت جنگی است.

وی با ابراز امیدواری برای شفای عاجل مجروحان، از نیروهای مسلح جان‌برکف خواست تا پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده به دشمن متجاوز بدهند.

صارمی همچنین با انتقاد از سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست در برابر این تجاوز آشکار و بی‌رحمانه سکوت نکنند و در دفاع از مظلومان و مردم بی‌گناه، مسئولانه عمل نمایند.

جنایت کوهستک ثابت کرد دشمن برای تضعیف اسلام میان شیعه و سنی فرقی قائل نیست

حجت‌الاسلام محمود غلامی جامی، مسئول ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز تأثر از حادثه تلخ و تروریستی در منطقه کوهستک، اظهار کرد: وقوع این جنایت در مراسم عروسی برادران اهل سنت، آن هم در ایام پس از هفته وحدت، پیام روشنی از سوی دشمنان کوردل داشت. دشمنان انقلاب اسلامی با طراحی این اقدام وحشیانه، به دنبال آن بودند تا فضای همدلی و برکات وحدت‌آفرین هفته وحدت را که شاهد تجلی آن در سراسر کشور بودیم، تحت‌الشعاع قرار داده و با خنثی‌سازی آن به اهداف شوم خود دست یابند.

مسئول ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: دشمنان ملت ایران، به خیال خام خود گمان می‌کنند با چنین اقدامات تفرقه‌افکنانه‌ای می‌توانند به صفوف به هم پیوسته مسلمانان رخنه کنند، اما مردم هوشیار ما، همان‌گونه که بارها در آزمون‌های دشوار سربلند بوده‌اند، امروز نیز با بصیرت کامل، ماهیت دشمنان اصلی خود را می‌شناسند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، تصریح کرد: همان‌طور که در قرآن کریم می‌خوانیم «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا»، خداوند متعال یهودیان و مشرکان را به عنوان سرسخت‌ترین دشمنان مؤمنان معرفی فرموده است. امروز در جهان اسلام، نماد عینی مشرکان، آمریکای جنایتکار و نماد یهودیت افراطی که در پی تضعیف اسلام است، رژیم منحوس صهیونیستی است. البته روشن است که حساب پیروان ادیان الهی جداست، اما مصداق بارز این دشمنی‌ها امروز در عملکرد رژیم صهیونیستی به وضوح دیده می‌شود.

غلامی جامی با تأکید بر پویایی و عزت اسلام خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که اسلام همواره دست برتر را دارد و هیچ مرام و آیینی یارای برتری بر این دین الهی را نخواهد داشت؛ چرا که «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه». ملت سربلند ایران با تکیه بر آموزه‌های دینی و وحدت کلمه، همچنان در برابر این توطئه‌ها سرافراز خواهد ماند و نقشه‌های استکبار جهانی راه به جایی نخواهد برد.