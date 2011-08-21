برگزاری سه محفل قرآنی در قم با حضور قاری برجسته مصری

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین محفل قرآنی از ساعت 22 شنبه شب در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد که انور شحات در حضور هزاران نفر از زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه(س) به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت.



همچنین شامگاه شنبه محفل دیگری با حضور پرشور علاقه‌مندان به قرآن و عترت در مسجد حضرت ولی‌عصر(عج) قم برگزار شد و این قاری برجسته مصری به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت.



بر اساس این گزارش، قبل از این مراسم، مردم کهک بعدازظهر شنبه در مسجد جامع شهر کهک میزبان انور شحات بودند و از برنامه قرائت این قاری برجسته استقبال کردند.



انور شحات محمدانور فرزند یکی از بزرگ‌ترین و با سبک‌ترین قاریان مصری دوره معاصر است که همزمان با لیالی قدر در استان قم به اجرای تلاوت در چندین محفل پرداخت.



این سه محفل قرآنی به همت برخی نهادهای فرهنگی استان قم از جمله اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار شد.