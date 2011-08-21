زیرساختهای توسعه بخش کشاورزی گلستان مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با مسئولان جهادکشاورزی استان افزود: تربیت نیروهای متخصص، کارآمد، تحول گرا و دارای برنامه جدید در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف و تحقق چشم انداز، تبدیل شاخصهای کیفی به کمی شرط اصلی است و برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید زیر ساختهای توسعه در حوزه کشاورزی باید فراهم شود.

قناعت افزود: جهاد هم معنای بسیار خوب علمی و هم معنای معنوی دارد و آن یعنی کار برای رضا و خشنودی خداوند است و جهادگران باید فرهنگ جهادی را جایگزین روزمره گی کنند.

وی تاکید کرد: در سال جهاد اقتصادی برای تحقق این موضوع همه تلاش خود را بکار گیرند تا ما شاهد رشد و شکوفایی تولیدات در بخش کشاورزی باشیم .



استاندار گلستان اضافه کرد: کارهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی اتفاق افتاده ولی این کافی نیست در اوایل انقلاب آمار تولیدات بخش کشاورزی در کشور حدود 25 میلیون تن بوده است که در سال 89 این رقم به 110 میلیون تن رسیده است.



وی یادآورشد: بنابراین همه کارکنان جهاد کشاورزی تلاش خود را مضاعف کنند تا بتوانند با روشهای علمی و مدیریتی در همه زمینه ها ی بخش کشاورزی ارتقاع پیدا کنیم.



استاندار گلستان بیان داشت: انتظار اینست که وقتی یک مدیر جدیدی به مجموعه مدیران استان اضافه می شود باید تغییراتی در آن صورت گیرد، یعنی باید کار و تلاش بیشتری در آن سازمان اتفاق بیافتد.



وی عنوان کرد: توقع مردم و مسئولان اینست که تلاش مسئولان جهاد کشاورزی استان نسبت به گذشته بیشتر شود و مسئولان استانداری و مسئولان دستگاهای مرتبط و همچنین همه مدیران تابعه سازمان جهاد کشاورزی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ و همکاری تیمی را با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان داشته باشند.