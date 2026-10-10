به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلطانی، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از آغاز استقرار و ارائه خدمت نوین «آماده‌سازی پیش‌نویس درخواست» در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سه استان کشور خبر داد و اظهار داشت: در راستای توسعه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با عنایت به راه‌اندازی خدمت «آماده‌سازی پیش‌نویس درخواست» در سامانه «تنظیم»، ارائه این خدمت از روز شنبه مورخ ۱۸ مهرماه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه آغاز می‌گردد و به‌زودی در سایر استان‌های کشور نیز عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: ثبت هر درخواست برای آماده‌سازی پیش‌نویس درخواست، مطابق تعرفه‌های ابلاغی، مشمول پرداخت کارمزد به دفتر ارائه‌دهنده خدمت خواهد بود و ضروری است دفاتر نسبت به معرفی و اطلاع‌رسانی مناسب این خدمت به مراجعان واجد شرایط اهتمام لازم را داشته باشند.

سلطانی در تشریح ضوابط و الزامات اجرای این خدمت خاطرنشان کرد: خدمت «آماده‌سازی پیش‌نویس درخواست» صرفاً شامل تنظیم شکلی و استانداردسازی متن دادخواست، شکوائیه و درخواست بر اساس اطلاعات، مدارک و اظهارات ارائه‌شده توسط متقاضی است و به منزله ارائه مشاوره حقوقی نمی‌باشد.

وی افزود: مسئولیت صحت اظهارات، مدارک، ادعاها و تمامی آثار حقوقی و کیفری ناشی از اطلاعات ارائه‌شده بر عهده متقاضی است و دفاتر هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال صحت ماهوی اطلاعات یا نتیجه رسیدگی قضایی نخواهند داشت.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: احراز هویت متقاضی از طریق سازوکارهای تعیین‌شده الزامی است و پیش از ثبت نهایی، متن تهیه‌شده باید در اختیار متقاضی قرار گرفته و پس از مطالعه، تأیید و پذیرش مسئولیت محتوا توسط وی، فرآیند نهایی شود.

سلطانی با اشاره به لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات گفت: رعایت کامل محرمانگی اطلاعات، حفاظت از داده‌های اشخاص و استفاده از اطلاعات صرفاً در بسترهای مجاز سامانه الزامی بوده و هرگونه ذخیره، ارسال یا نگهداری اطلاعات در بسترهای غیرمجاز امکان پذیر نمی باشد؛ همچنین پرداخت هزینه خدمت صرفاً مطابق ضوابط و تعرفه‌های ابلاغی انجام خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری و تلاش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ابراز امیدواری کرد که این خدمت گامی مؤثر در جهت تسهیل دسترسی مردم شریف ایران اسلامی به خدمات قضایی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی باشد.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.