دو محموله دیگر کمکهای مردمی برای مردم سومالی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این محموله ها شامل مواد غذایی از جمله برنج بود که به موگادیشو پایتخت سومالی انتقال یافت.

وزن این محموله ها را 70 تن بوده و درمجموع تاکنون شش محموله کمکهای بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به سومالی ارسال شده است.

تیم های پزشکی و امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز اکنون در حال خدمات دهی به مردم قطحی زده کشور سومالی هستند.

با کمکهای مردمی و استقرار پایگاههای جمع آوری کمکها همچنان ارسال محموله های موادغذایی مورد نیاز قحطی زدگان سومالی از طریق کشورمان تداوم خواهد داشت.

