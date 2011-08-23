روز قدس روز میثاق با آرمانهای جاودانه بنیانگذار انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی اظهار داشت: روز جهانی قدس از میراث گرانبها و بی‌‌‌ بدیل امام راحل است.

وی با بیان اینکه اعلام چنین روزی آن هم در ظرف زمانی خاص از ژرفای تفکر سیاسی و بینش ناب عرفانی امام خمینی سرچشمه می‌‌‌ گیرد، عنوان کرد: نگرش بی‌نظیر خمینی کبیر(ره) نسبت به رژیم اشغالگر قدس حاکی از شناخت عمیق و همه‌ جانبه او از ماهیت و ذات صهیونیسم تروریستی است که گشایش فاز جنگ و باز کردن جبهه مقاومت علیه اسرائیل را در پی دارد.

صالحی بیان داشت: امت اسلامی در راهپیمایی روز قدس یک بار دیگر با الفبای فکری ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و بنیانگذار روز جهانی قدس پیمان می‌‌‌ بندند.

وی تاکید کرد: جبهه مقاومت و سازش‌‌‌ ناپذیری که خمینی کبیر در مقابل اشغالگران صهونیست گشود، هیچ‌گاه بسته نمی‌‌‌ شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: عملیات شهادت‌‌‌ طلبانه جوانان و رزمندگان فلسطین در قلب حکومت ترور و مرکز تصمیم‌‌‌ گیری تل آویو که خواب راحت را از چشمان تروریستان ربوده، از اثرات مثبت خط استقامت امام خمینی(ره) است.

وی تاکید کرد: در چنین روزی با خلف صالح امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که همیشه در راستای تحقق آرمان تابناک امام امت گام برداشته و هیچگاه از آن غفلت نکرده است بیعت مجدد صورت می‌‌‌ گیرد.