میرزایی: جنگ امام حسین(ع) با یزید تقابل تحلیل درست و غلط از دین بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر میرزایی سه‌شنبه شب در اجتماع پرشور مردم بندرعباس، با تبیین نقش کلیدی «تحلیل صحیح» در تصمیم‌گیری‌های راهبردی، اظهار داشت: اگر تحلیل درستی از موضوعات و پیرامون خود نداشته باشیم، مسیر را اشتباه می‌رویم و خدای‌نکرده در اظهارنظرها و پشت تریبون‌ها به‌جای دفاع از حق، در مسیر باطل گام خواهیم گذاشت.

وی با استناد به کتاب ارزشمند «غررالحکم و دررالکلم» از مرحوم عبدالرحمان آمدی، به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) اشاره کرد که می‌فرماید: «إِنَّ لِکُلِّ شَیْءٍ حَقِیقَةً»؛ هر چیزی ماهیت و ذاتی دارد که باید آن را شناخت .

میرزایی افزود: ما موظفیم ذات و ماهیت جریانات را بشناسیم و متناسب با آن تصمیم بگیریم. ذات استکبار، استعمار و صهیونیسم، نابودی اسلام و قرآن است؛ همان‌گونه که پیامبر(ص) ۸۰ نبرد با مشرکان قریش داشت و هرگز با ماهیت شرک‌آمیز آنان سازش نکرد .

این استاد حوزه با تأکید بر تفاوت ماهوی صلح حدیبیه با شرایط امروز، تصریح کرد: صلح حدیبیه یک «آتش‌بس» موقت و مبتنی بر مصلحت بود، نه سازش با کفر و ظلم . اما امروز دشمن با تمام توان درصدد بمباران و تحریم کشورمان است؛ پس چگونه می‌توان از مذاکره و سازش سخن گفت؟ .

وی در ادامه با اشاره به ابعاد عبرت‌آموز واقعه کربلا، خاطرنشان کرد: جنگ امام حسین(ع) با یزید، جنگ دو گروه یا فرقه نبود؛ این جنگ، تقابل «تحلیل درست از دین» با «تحلیل غلط از دین» بود . سر این تحلیل بود که فرق امیرالمؤمنین(ع) شکسته شد، پهلوی صدیقه طاهره(س) شکست، بدن امام حسن(ع) در تشت ریخته شد و پیکر امام حسین(ع) پاره‌پاره گردید و امام زمان(عج) غایب شد.

میرزایی در پایان با تأکید بر شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به‌عنوان مصداق عینی تحلیل درست، تصریح کرد: ما در مکتب عاشورا آموخته‌ایم که «هیهات منا الذلة»؛ ما به‌دنبال محو تفکرات استکبار و صهیونیسم از روی زمین هستیم و ان‌شاءالله نابودی آن‌ها نزدیک است. این همان مسیری است که امام راحل و شهدای عزیزمان، از جمله شهید میرزایی، برای آن جان فشانی کردند.