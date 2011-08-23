فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان بوشهر در سال 90 آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: سازمان بازرگانی بوشهر همانند سنوات گذشته در راستای تحقق اهداف صادراتی برنامه راهبردی توسعه تجارت خارجی استان و ارج نهادن به تلاش فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات، اعتلای فرهنگ صادراتی و تشویق صادرکنندگان، درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی بعنوان صادرکنندگان نمونه سال 1390 استان است.

وی به شاخصها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه استان اشاره کرد و گفت: درآمد ارزی حاصل از صادرات، گستردگی و حفظ و ماندگاری در بازارهای هدف، نفوذ به بازارهای جدید، سابقه فعالیت صادراتی، حضور فعال در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی از مهمترین شاخص ها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه استان است.

صادقی حضور در هیئتهای تجاری- بازاریابی، داشتن تبلیغات بین المللی، دارابودن گواهینامه های استاندار ملی و بین المللی، دارابودن واحد درجه بندی، فرآوری، بسته بندی و سردخانه، توسعه فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی، عضویت در تشکلهای صادراتی را از دیگر شاخصها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه استان عنوان کرد.

جانشین رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر افزود: صادرکنندگان استان در صورت تمایل به شرکت در این رقابت، می توانند از این تاریخ و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ پنجم شهریور با مراجعه به سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir و یا با مراجعه مستقیم به آدرس http://nemoonesh.tpo.ir اقدام به ثبت نام الکترونیکی در نرم افزار نمایند.

صادقی اضافه کرد: متقاضیان پس از ثبت نام الکترونیکی لازم است پرونده حاوی مدارک و مستندات به دبیرخانه کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1390 واقع در معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان تحویل دهند .

وی از آغاز ثبت نام در بانک اطلاعات برند ایران خبر داد و گفت: توسعه تجارت ایران در راستای توسعه فرهنگ برند که در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است کمیسیون تخصصی نام تجاری ( برند) را تشکیل داده است.