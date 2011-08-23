فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان بوشهر در سال 90 آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: سازمان بازرگانی بوشهر همانند سنوات گذشته در راستای تحقق اهداف صادراتی برنامه راهبردی توسعه تجارت خارجی استان و ارج نهادن به تلاش فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات، اعتلای فرهنگ صادراتی و تشویق صادرکنندگان، درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی بعنوان صادرکنندگان نمونه سال 1390 استان است.
وی به شاخصها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه استان اشاره کرد و گفت: درآمد ارزی حاصل از صادرات، گستردگی و حفظ و ماندگاری در بازارهای هدف، نفوذ به بازارهای جدید، سابقه فعالیت صادراتی، حضور فعال در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی از مهمترین شاخص ها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه استان است.
صادقی حضور در هیئتهای تجاری- بازاریابی، داشتن تبلیغات بین المللی، دارابودن گواهینامه های استاندار ملی و بین المللی، دارابودن واحد درجه بندی، فرآوری، بسته بندی و سردخانه، توسعه فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی، عضویت در تشکلهای صادراتی را از دیگر شاخصها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه استان عنوان کرد.
جانشین رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر افزود: صادرکنندگان استان در صورت تمایل به شرکت در این رقابت، می توانند از این تاریخ و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ پنجم شهریور با مراجعه به سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir و یا با مراجعه مستقیم به آدرس http://nemoonesh.tpo.ir اقدام به ثبت نام الکترونیکی در نرم افزار نمایند.
صادقی اضافه کرد: متقاضیان پس از ثبت نام الکترونیکی لازم است پرونده حاوی مدارک و مستندات به دبیرخانه کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1390 واقع در معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان تحویل دهند.
وی از آغاز ثبت نام در بانک اطلاعات برند ایران خبر داد و گفت: توسعه تجارت ایران در راستای توسعه فرهنگ برند که در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است کمیسیون تخصصی نام تجاری ( برند) را تشکیل داده است.
صادقی هدف از تشکیل بانک اطلاعات برند ایران را شناسایی برندهای حوزه ملی، محصولات و بنگاه ها، فرهنگ سازی، بسترسازی و آموزش عنوان کرد و افزود: این اقدام باعث می شود تا شرکتهای ایرانی جایگاه ویژه ای در دنیا داشته باشند.
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