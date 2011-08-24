13 تکواندوکار در اردوی تیم ملی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو حضور در رقابتهای جام جهانی 2012، مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای المپیک تابستانی 2012 لندن را پیش رو دارد. به همین دلیل بعد از پایان ماه مبارک رمضان اردوی آماده سازی این تیم آغاز می شود.

کادر فنی تیم ملی به همین منظور از 13 تکواندوکار برای حضور در این اردو دعوت کرده که حضور برخی نام ها از جمله مهران عسگری که چند روز قبل در شنژن موفق به کسب مدال طلای بازیهای دانشجویان جهان شد، سعید امیری، بهنام بیات و عباس شیخی بعد از درخشش در مسابقات ارتش های جهان نشان از توجه کادر فنی به نتایج و عملکرد بهترین های تکواندو ایران دارد.

میثم باقری، علی شاکری، عباس شیخی، مهران عسگری، علیرضا نصرآزادانی، محمد باقری معتمد، مسعود حجی زواره، کوروش رجلی، فرزاد عبداللهی، حسین تاجیک، یوسف کرمی، سعید امیری و بهنام بیات نفرات دعوت شده به این اردو هستند.