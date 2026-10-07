حکمت الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید، رعدوبرق و احتمال تگرگ در استان زنجان، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، تمامی تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در سطح استان در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مراکز پاسخگویی اضطراری، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، مرکز فرماندهی عملیات، تیم‌های واکنش سریع و واحد آنست نیز برای ارائه خدمات امدادی و مدیریت حوادث احتمالی در آماده‌باش هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با اشاره به زمان آغاز فعالیت سامانه بارشی، ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با نفوذ سامانه بارشی به استان، شرایط برای وقوع برخی مخاطرات جوی فراهم می‌شود و این وضعیت تا بعدازظهر پنجشنبه ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

هاشمی با بیان اینکه احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: خطر اصابت صاعقه، وزش باد و احتمال آسیب به تأسیسات و سازه‌های کم‌استحکام شهری و روستایی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این مدت است.

وی همچنین نسبت به احتمال وارد شدن خسارت به بخش کشاورزی و محصولات زراعی و باغی بر اثر شرایط جوی هشدار داد و از شهروندان خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی، از تردد و حضور غیرضروری در مناطق پرخطر، حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان تأکید کرد: نیروهای امدادی استان در طول مدت فعالیت این سامانه در آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث، خدمات امدادی لازم را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کنند.

هاشمی در پایان از مردم خواست در صورت بروز حادثه یا نیاز به امدادرسانی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.