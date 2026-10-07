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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

اجرای طرح تامین امنیت دانش آموزان در استان سمنان

اجرای طرح تامین امنیت دانش آموزان در استان سمنان

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: همزمان با سال تحصیلی جدید، فراجا طرح تامین امنیت دانش آموزان را در سراسر استان اجرا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در دفتر خود با اشاره به اجرای طرح‌های تأمین امنیت مدارس و حضور نیروهای پلیس در اطراف مراکز آموزشی افزود: این اقدامات با هدف ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌شود و خانواده‌ها باید اطمینان داشته باشند فرزندانشان با آرامش به مدرسه می‌روند و به خانه بازمی‌گردند.

وی با تأکید بر توجه ویژه به امنیت مدارس دخترانه اظهار کرد: وضعیت مدارس، به‌ویژه مدارس دخترانه و دوره‌های متوسطه اول و دوم، باید به‌طور مستمر بررسی شود و هرگونه خلأ یا نیاز، برای انجام اقدامات پیشگیرانه به‌سرعت با فرماندهی انتظامی در میان گذاشته شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان پیشگیری از آسیب‌های احتمالی را در اولویت دانست و گفت: برخورد با عاملان پس از وقوع حادثه، پیامدهای آن را برای دانش‌آموز و خانواده از بین نمی‌برد؛ ازاین‌رو، ارتباط و هماهنگی نزدیک میان آموزش‌وپرورش و پلیس می‌تواند در شناسایی به‌موقع مسائل و پیشگیری از آسیب‌ها مؤثر باشد.

حسینی همچنین از آمادگی مجموعه انتظامی برای همکاری در زمینه آموزش‌های اجتماعی و پیشگیرانه در مدارس خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی مشترک می‌توان آموزش‌هایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان ارائه کرد و زمینه گفت‌وگو و طرح مسائل و نیازهای مدیران مدارس با پلیس را فراهم آورد.

کد مطلب 6970576

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