اجرای طرح تامین امنیت دانش آموزان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در دفتر خود با اشاره به اجرای طرح‌های تأمین امنیت مدارس و حضور نیروهای پلیس در اطراف مراکز آموزشی افزود: این اقدامات با هدف ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌شود و خانواده‌ها باید اطمینان داشته باشند فرزندانشان با آرامش به مدرسه می‌روند و به خانه بازمی‌گردند.

وی با تأکید بر توجه ویژه به امنیت مدارس دخترانه اظهار کرد: وضعیت مدارس، به‌ویژه مدارس دخترانه و دوره‌های متوسطه اول و دوم، باید به‌طور مستمر بررسی شود و هرگونه خلأ یا نیاز، برای انجام اقدامات پیشگیرانه به‌سرعت با فرماندهی انتظامی در میان گذاشته شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان پیشگیری از آسیب‌های احتمالی را در اولویت دانست و گفت: برخورد با عاملان پس از وقوع حادثه، پیامدهای آن را برای دانش‌آموز و خانواده از بین نمی‌برد؛ ازاین‌رو، ارتباط و هماهنگی نزدیک میان آموزش‌وپرورش و پلیس می‌تواند در شناسایی به‌موقع مسائل و پیشگیری از آسیب‌ها مؤثر باشد.

حسینی همچنین از آمادگی مجموعه انتظامی برای همکاری در زمینه آموزش‌های اجتماعی و پیشگیرانه در مدارس خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی مشترک می‌توان آموزش‌هایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان ارائه کرد و زمینه گفت‌وگو و طرح مسائل و نیازهای مدیران مدارس با پلیس را فراهم آورد.