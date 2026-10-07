به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح چهارشنبه در میز گردشگری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان اظهار کرد: اصفهان تنها به واسطه بناهای تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی خود ظرفیت گردشگری ندارد، بلکه توان علمی، دانشگاهی و تخصصی استان نیز می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رویدادهایی باشد که گردشگران داخلی و خارجی را به اصفهان جذب کند.

وی افزود: دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تخصصی استان ظرفیت قابل توجهی از نیروی انسانی متخصص، امکانات و دانش دارند که می‌توان از آنها برای طراحی و اجرای رویدادهای تخصصی، علمی و رقابتی استفاده کرد و این رویکرد می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه گردشگری اصفهان ایجاد کند.

رویدادهای تخصصی ظرفیت مغفول گردشگری اصفهان است

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به تجربه مشارکت دانشگاه‌ها در برخی مسابقات و رویدادهای سال گذشته تصریح کرد: تجربه برگزاری این برنامه‌ها نشان داد که وقتی دانشگاه‌ها و نیروهای متخصص وارد میدان می‌شوند، امکان شکل‌گیری رویدادهایی با مشارکت گسترده‌تر و اثرگذاری بیشتر فراهم می‌شود.

خسروی ادامه داد: باید مجموعه رویدادهایی که در طول سال در استان برگزار می‌شوند، به‌صورت دقیق شناسایی شوند و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مجموعه‌های تخصصی، تشکل‌ها و بخش خصوصی برای تقویت آنها در کنار یکدیگر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نباید هر رویداد به‌صورت جداگانه و بدون ارتباط با ظرفیت‌های دیگر استان برگزار شود؛ بلکه لازم است یک نگاه منسجم به تقویم رویدادهای اصفهان شکل بگیرد تا برنامه‌های شاخص از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار شوند.

گردشگر را می‌توان با «رویداد» به اصفهان آورد

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با بیان اینکه گردشگری رویدادمحور می‌تواند مکمل جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استان باشد، گفت: برگزاری یک رویداد تخصصی و شاخص می‌تواند برای مدتی مشخص، گروهی از متخصصان، دانشجویان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان را از دیگر نقاط کشور و حتی خارج از کشور به اصفهان بکشاند.

وی افزود: این افراد علاوه بر حضور در رویداد، از هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خرید و جاذبه‌های گردشگری استفاده می‌کنند و همین موضوع می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای شهر و استان داشته باشد.

خسروی خاطرنشان کرد: اگر رویدادهای علمی، مهارتی، ورزشی، فناوری و تخصصی به شکل حرفه‌ای برگزار شوند، می‌توانند به برندهایی برای اصفهان تبدیل شوند و هر سال تعداد بیشتری از شرکت‌کنندگان و گردشگران را به استان جذب کنند.

تقویم رویدادهای اصفهان باید از حالت پراکنده خارج شود

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و ساماندهی رویدادهای استان اظهار کرد: نخستین گام این است که بدانیم در طول سال چه رویدادهایی در اصفهان برگزار می‌شود و کدام یک از آنها ظرفیت توسعه و تبدیل شدن به رویداد ملی یا بین‌المللی را دارند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: پس از شناسایی این رویدادها باید دستگاه‌های مرتبط، دانشگاه‌ها، متخصصان و بخش خصوصی متناسب با ظرفیت خود در کنار برگزارکنندگان قرار گیرند تا رویدادها از نظر محتوا، اجرا، تبلیغات و جذب مخاطب تقویت شوند.

خسروی گفت: هدف این نیست که صرفاً تعداد رویدادها افزایش پیدا کند؛ بلکه باید رویدادهای شاخص و اثرگذار ایجاد شوند و هر کدام بتوانند بخشی از ظرفیت گردشگری و اقتصادی اصفهان را فعال کنند.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های علمی و تخصصی موجود در استان را به رویدادهای بزرگ و هدفمند پیوند بزنیم، گردشگری اصفهان از وابستگی صرف به جاذبه‌های تاریخی فاصله گرفته و به سمت یک الگوی متنوع و پایدار حرکت خواهد کرد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: گردشگری رویدادمحور زمانی موفق خواهد بود که میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، متخصصان، بخش خصوصی و فعالان گردشگری یک همکاری واقعی شکل بگیرد و هر مجموعه سهم مشخصی در طراحی، اجرا و توسعه رویدادها بر عهده بگیرد.