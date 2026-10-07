شانزدهمین دوره مسابقات قرآن در کاظمین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات ملی سالانه نخبگان حفظ و تلاوت قرآن کریم عراق با حضور حیدر عبدالامیر مهدی، دبیرکل آستان مقدس کاظمین و جمعی از چهره‌های قرآنی و نمایندگان مؤسسات و مراکز قرآنی، در صحن آستان مقدس کاظمین برگزار و برگزیدگان این دوره معرفی شدند.

این مسابقات با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر قرآنی و انتخاب افرادی که شرایط نمایندگی عراق در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را دارند، از سوی مرکز ملی علوم قرآنی و با همکاری دبیرخانه کل آستان مقدس کاظمین برگزار شد.

مراسم اختتامیه این دوره با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه شیخ ایاد الکعبی از مرکز ملی علوم قرآنی به ایراد سخنرانی پرداخت.

الکعبی در این مراسم از دبیرکل آستان مقدس کاظمین و اعضای هیئت مدیره این آستان به دلیل حمایت از فعالیت‌های قرآنی، به‌ویژه برگزاری مسابقات ملی، قدردانی کرد و از تلاش بخش‌ها و واحدهای مختلف آستان مقدس کاظمین برای میزبانی این رویداد و فراهم کردن فضای مناسب معنوی برای شرکت‌کنندگان تقدیر کرد.

وی همچنین از کمیته‌های برگزارکننده، هیئت داوران، رسانه‌های جمعی و همه افرادی که در برگزاری و موفقیت این دوره از مسابقات نقش داشتند، تشکر کرد.

در ادامه این مراسم، توصیه‌هایی درباره حضور در مسابقات قرآنی و عوامل موفقیت این دوره از مسابقات ارائه شد و بر نقش عنایات الهی و توسل به امام موسی کاظم و امام جواد (علیهماالسلام) در برگزاری موفق این رویداد تأکید شد.

در بخش حفظ قرآن کریم، مهدی احمد ناجی مقام نخست را کسب کرد و علی اکرم نیس و حیدر شرقی ثائر به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در رشته قرائت نیز احمد سعد عبدالواحد رتبه نخست را به دست آورد، حسین علی حسین دوم شد و عبدالله عباس حسن مقام سوم را کسب کرد.

در پایان این مسابقات، دبیرکل آستان مقدس کاظمین با اهدای لوح تقدیر و تندیس از اعضای هیئت داوران، کمیته‌های اجرایی و حافظان و قاریان برگزیده این دوره تجلیل کرد.

تلاوت‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات، با استقبال حاضران همراه شد و برگزیدگان با کسب عناوین برتر، شرایط لازم برای حضور و نمایندگی عراق در برخی رویدادها و مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را به دست آوردند.

دبیرخانه عمومی آستان مقدس کاظمین نیز بر تداوم اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های قرآنی و توجه به قرآن کریم به عنوان «ثقل اکبر» در جوار «ثقل اصغر»، یعنی حرم مطهر امام موسی کاظم و امام محمد جواد (علیهماالسلام)، تأکید کرده است.