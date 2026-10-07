ثبت ۷ اثر استان سمنان در فهرست آثار ناملموس ملی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی سمنان از ثبت هفت عنصر جدید از میراث فرهنگی ناملموس استان در فهرست ملی خبر داد.

وی افزود: این عناصر پس از بررسی‌های لازم و تأیید شورای عالی ثبت، در فهرست ملی قرار گرفتند.

مدیرکل میراث فرهنگی سمنان با بیان اینکه دانش تهیه گرد غوره رویان شهرستان شاهرود یکی از آثار ناملموس ثبت ملی کشورمان از این پس خواهد بود، گفت: مهارت تهیه آب‌شله، مهارت تهیه حلوا شیره و مهارت تهیه کل‌کوت دیگر آثار ثبتی این شهر در فهرست ملی هستند.

تاجیک با بیان اینکه مهارت تهیه دلمه دستی شاهرود نیز ثبت ملی شد، گفت: مهارت تهیه قیسی به روش آفتابی بسطام و مهارت طراحی گلدوزی قلعه بالای بیارجمند دیگر آثار ناملموس ثبت ملی هستند.

وی افزود: این ثبت ملی، گامی مهم در مسیر شناسایی، مستندسازی و پاسداری از دانش‌ها و مهارت‌های بومی برای انتقال به نسل‌های آینده است.